Nino Touma: el diseñador asegura que todos #NosQueremosVer

"Me emociona descubrir que la gente ama su patria", dice Nino Touma.

Nino Touma describe el 31 de marzo como "el mejor día de su vida". Fue cuando concibió y desarrolló la campaña #NosQueremosVer, una iniciativa que hoy lo llena de emoción.

Ese martes empezó muy temprano para él. A las cinco de la mañana abrió los ojos. "Todavía en cama, recordé que mi amigo Carlos Barreto me decía que si quería hacer un tutorial, él podía ayudarme con la edición".

Pero, pensó, "este no es momento de tutoriales cuando hay tanto dolor". Recuerda que se había sentido desesperado desde la noche anterior. Esa mañana solo se tomó una taza de café y llamó a su amigo. "Le dije que quería hacer algo con el hashtag #NosQueremosVer".

Ese fue el comienzo de una jornada atareada que duró 12 horas en las que solo eran "mi cel, mi cargador y yo". A partir de las ocho de la mañana empezó a contactar vía WhatsApp "a quien se me venía a la mente". Pidió a cada uno que, con su voz, a su estilo y con su sentir, grabara un vídeo en el que dijera a frase 'Nos queremos ver'.

"Fue un día de mucha concentración para poder usar mis dedos más rápido de lo normal. Pero no tuve que decirle a nadie nada dos veces. Fue maravilloso ver cómo todos mis colegas aman este país".

La respuesta fue inmediata. Algunos le decían cosas como "Déjame peinarme y te lo envío" o "Espera a que duerma a mi bebé y lo hago". Ronald Farina le pidió un poco de tiempo para desinfectarse porque acababa de salir del supermercado. "Pero al final todos cumplieron, todos menos siete".

Fueron 62 respuestas, cada una con un estilo diferente, pero con el mismo mensaje: Nos querermos ver. Allí estaban Catrina Tala, la Flaca Guerrero, Denisse Molina, Mirella Cesa, David Reinoso, Cuty Ycaza, Rossana Queirolo, María Susana Rivadeneira...

El video refleja que, a pesar de que somos de distintas ramas, de distintos medios, ahora todos somos uno solo por Ecuador, por Guayaquil.

Envió todo ese material a su amigo Carlos Barreto, quien editó tres vídeos que ahora están subidos en sus redes. "Estamos compartiendo el texto y las piezas con los participantes para que se viralice".

La frase, explica Nino, habla del anhelo de una madre para con su hijo, de un amigo a otro. "Todo el mundo quiere reencontrarse. Y el dinero no te salva, te salva el encierro, quiero que todos estemos bien porque nos queremos volver a ver".

¿Qué lo llevó a crear la pieza? "El dolor por Guayaquil. También vivo el dolor familiar de tener a mi abuela delicada de salud, no por el Covid. Ella es mi madre y no poder verla me parte", confiesa.

¿Qué esperas con esta campaña?

Ahora, concientizar sobre la importancia de quedarse en casa. Luego de esto, espero que sea una línea de aporte para vernos siempre, en un café, concretar una reunión pendiente. El mundo es redondo pero el camino es plano. Nadie sabe cuándo será la última vez. Hay que dejar los rencores, los odios, las vanidades absurdas. Porque hoy como nunca antes, nadie es más ni menos que nadie. Somos humanos, no filtros caminantes.

¿Que viene luego?

Seguir con la campaña, hacer camisetas con el mensaje #NosQueremosVer y entregar las ganancias a fundaciones que cuiden adultos mayores, porque ellos nos dieron la vida. Nuestros padres nos trajeron al mundo, nuestros abuelos nos malcriaron dándonos todo.

¿Cuándo empiezas esta nueva etapa?

Cuando todo esto termine. Estoy armando las líneas gráficas con los artistas para tener los prints. Será un producto de alto nivel que se distribuirá de manera masiva. Además, esto genera trabajo para el artesano, el proveedor y los artistas.

Mientras hacemos la entrevsita, Nino Touma dice que le siguen llegando vídeos. "Creo que tendré material para dos piezas más. Guayaquil es amiguero, aquí todos #NosQueremosVer", concluye.