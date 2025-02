Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis protagonizan la primera boda real del año

El príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis han contraído matrimonio este viernes 7 de febrero de 2025 en la iglesia de San Nicolás de Rangava, en Atenas. La ceremonia, de carácter íntimo, ha contado con la presencia de aproximadamente 70 invitados, entre familiares y amigos cercanos a la pareja. Este es el primer enlace real del año y se produce menos de un año después del divorcio de Nicolás de Tatiana Blatnik, con quien estuvo casado durante 14 años.

La relación entre Nicolás y Chrysi se hizo pública a mediados de enero, cuando la pareja fue vista junta en más de un evento. La confirmación oficial llegó el pasado 16 de enero, cuando ellos asistieron al homenaje por el segundo aniversario del fallecimiento de Constantino II de Grecia, padre del príncipe. Su presencia en este acto familiar dejó entrever la seriedad de su vínculo y anticipó el anuncio de su compromiso.

A la íntima ceremonia asistieron destacadas personalidades, entre ellas la reina Sofía, tía del novio, quien estuvo acompañada por su hija, la infanta Cristina, y su hermana, Irene de Grecia. También se contó con la presencia de miembros de la realeza danesa, como los reyes Federico y Mary, primos del príncipe Nicolás.

Aunque discreta, la boda reunió a representantes de varias casas reales europeas y figuras prominentes de la sociedad griega. El evento, caracterizado por su sencillez, no podría ser más distinta a la primera boda del príncipe en 2010, que fue una celebración multitudinaria.

A pesar de la relevancia del evento y del alcance social que pueda tener, la boda sufrió de algunas ausencias importantes. Entre ellos están dos figuras que son clave en la familia real española: se trata de la infanta Elena y el rey Felipe VI.

La ausencia de Elena ha llamado especialmente la atención, pues suele estar en las celebraciones familiares de la realeza, con quienes mantiene una estrecha relación.

Sin embargo, en esta ocasión, compromisos previos le han impedido viajar a Atenas. Por su parte, Felipe VI vio complicada su asistencia a la ceremonia debido a su agenda oficial como Jefe de Estado. El mismo día del evento, el monarca tenía previstas reuniones de alto nivel en Madrid.

