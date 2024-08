Nicky Jam no se retira de los escenarios

El papá del reguetón, Nick Rivera Caminero, conocido como Nicky Jam anunció su retiro en octubre del año pasado. “Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado, motivación y superación… Pronto mi última gira global y mi último álbum. Los amo”, expresó en un mensaje acompañado de imágenes de su serie Nicky Jam: El ganador. La serie narra su lucha para superar un pasado marcado por las drogas y otras dificultades, y su ascenso a la fama en la música latina.

Sin embargo, pocos meses después del anuncio, Nicky Jam lanzó un nuevo álbum, adelantado por el sencillo Insomnio. En una entrevista con EL PAÍS, el artista aclaró que su retiro no es definitivo. “Eso fue por culpa de esas noches de rumba bebiendo que dije ‘ya llevo 30 años, me voy a quitar’, pero cuando se me fue el efecto dije ‘¿quién se va a retirar?’ Yo no me voy a retirar nunca”, comentó.

La carrera del artista estadounidense comenzó a los 11 años con el lanzamiento de su primer disco, Distinto a los demás. Poco después, conoció a Daddy Yankee, con quien colaboró y forjó una profunda amistad. Sin embargo, al alcanzar el éxito con sus primeros éxitos musicales, también enfrentó un dramático descenso. Fue a prisión lo que lo alejó de los escenarios y entró en depresión.

En 2015, colaboró con Enrique Iglesias en el sencillo El Perdón. El tema alcanzó un récord de un millón de visitas en el primer día de su lanzamiento en YouTube.

En la actualidades el sencillo más aclamado mundialmente de su carrera.

En el amor

Nicky Jam disfruta de su romance con la modelo colombiana Juana Valentina y al parecer la pareja está lista para dar el siguiente paso en su relación.

El joyero de las celebridades conocido como El Russo reveló en su cuenta de Instagram que el cantante le hizo un pedido muy especial: ¡un anillo de compromiso!

“Fue algo de repente, él me llamó de la nada y me dijo que necesitaba un anillo y solo me preguntó que tenía yo en mi inventario, yo le mostré unas cosas y el eligió uno de los anillos más bonitos”, compartió el joyero.

