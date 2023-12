La estrella de Renfield, Nicholas Hoult, interpretará al supervillano en Superman: Legacy, confirma el director James Gunn.

“Sí, finalmente puedo responder, @nicholashoult es Lex Luthor en #SupermanLegacy y no podría estar más feliz”, dice a través de Twitter.

“Anoche salimos a cenar para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que sea diferente a todo lo que hayas visto antes y que nunca olvidarás”, expresa el director.Las conversaciones se venían llevando por semanas, pero la decisión no fue definitiva sino hasta hace un par de días.

El papel ha sido interpretado anteriormente por Michael Rosenbaum en Smallville, Gene Hackman en Superman, Jon Cryer en Supergirl y John Shea en Lois & Clark: The new adventures of Superman.

