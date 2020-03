Netflix: ¿Qué ver en tiempo de prevención?

Netflix se caracteriza no solo por estrenos o novedades, sino también por su inmenso catálogo. En él podemos encontrar una increíble variedad de contenido. Por ejemplo, hace poco la plataforma puso a disposición de los usuarios todo el catálogo de los estudios Ghibli. Films legendarios como ‘Mi vecino Totoro’, ‘El viaje de Chihiro’ o ‘El castillo vagabundo’, se encuentran incluidos en Netflix.

Un menú ideal para cualquier cinéfilo, pero también para todo aquel que pretenda vivir una experiencia sensible y estética. Además, es una gran opción para ver en familia, ya que los filmes de Ghibli suelen apuntar a mucha variedad de público.

Siguiendo con los clásicos, Netflix posee una enorme cantidad de comedias románticas en su haber. Filmes como ‘Un lugar llamado Notting Hill’, ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’, o ‘Diario de una pasión’ también se encuentran disponibles.

En materia de series, resaltamos las nuevas temporadas de ‘Élite’ y ‘Better call Saul’. En primer lugar, la serie juvenil española regresa con su tercera temporada, manteniendo el excelente nivel de las dos anteriores. Su nueva entrega asegura suspenso y drama para el público joven. Por otro lado, ‘Better call Saul’ sea posiblemente una de las mejores series de estos últimos años, separándose así de la dependencia inevitable que podía llegar a tener con ‘Breakin bad’.

Y ya que mencionamos ‘Breakin bad’, es bueno recordar que los momentos de tiempo libre en casa son ideales para maratonear series que ya están terminadas. La británica ‘Sherlock’ o la producción de Netflix ‘Orange is the new black’ son grandes opciones que logran ser atrapantes desde el primer capítulo.

Además de las recomendaciones que podamos brindar, Netflix tiene un muy intuitivo método de búsqueda que se ajusta al contenido que estemos mirando en el momento, por lo que estar atentos a las sugerencias de la plataforma también es una buena idea.

Más allá de todo, lo importante es poder mantener la mesura en un momento de crisis. Muchas veces, la ficción puede ser un buen refugio que no solo entretenga, sino que también eduque y brinde tranquilidad.

Hoy más que nunca: ¡Qué la fuerza los acompañe!