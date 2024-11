Netflix Ecuador: las mejores series y películas que se estrenan en diciembre de 2024

Diciembre llega cargado de novedades en Netflix Ecuador, con series y películas para todos los gustos. Entre los títulos más destacados se encuentran adaptaciones literarias, clásicos del cine y nuevas temporadas de éxitos mundiales. A continuación, un repaso por lo más esperado este mes:

Series y películas que marcarán diciembre 2024



El tren de los niños (4 de diciembre)

Esta película ambientada en la Italia de posguerra, narra la emotiva historia de una madre que envía a su hijo al norte del país buscando una vida mejor. Una película que explora el sacrificio y el amor en tiempos difíciles.

Palomas Negras (5 de diciembre)



Esta serie de espionaje promete acción y drama. Una agente con doble vida se embarca en una misión de venganza tras el asesinato de su amante.

En el camino, se asocia con un amigo sicario, dejando entrever un oscuro mundo de secretos y traiciones.

Una Navidad sin sentido con Sabrina Carpenter (6 de diciembre)

Un show especial lleno de humor y música para disfrutar en familia junto a Sabrina Carpenter, la cantante norteamericana popular del momento, conocida por sus hits como; Taste, Please Please Please, Expresso. Este especial mezclará el pop junto a Navidad, además muchos artistas más como invitados.

Cien Años de Soledad (11 de diciembre)



La obra maestra de Gabriel García Márquez llega a la pantalla en una producción que busca capturar el realismo mágico de Macondo. Filmada en Colombia y en español, cuenta con el respaldo de los hijos del autor, garantizando fidelidad al texto.

Equipaje de mano (13 de diciembre)



Un thriller ambientado en un aeropuerto durante Nochebuena. Un agente de seguridad enfrenta un dilema moral cuando un pasajero lo chantajea para que una misteriosa maleta suba a un vuelo.

El Juego del Calamar (Temporada 2 - 26 de diciembre)



El fenómeno surcoreano regresa con más suspenso. Gi-hun, el protagonista, enfrenta un nuevo capítulo en su vida, ahora con una misión personal que promete superar los desafíos de la temporada anterior.

Clásicos que vuelven a Netflix

Taxi Driver (1 de diciembre)

Spider-Man: Lejos de casa (1 de diciembre)

Transformers (y más entregas de la saga, desde el 1 de diciembre)

Seis Triple Ocho (20 de diciembre)

Netflix se prepara para cerrar el 2024 con un catálogo robusto, que mezcla novedades emocionantes con títulos que invitan a la nostalgia. Prepárate para un mes lleno de emociones, ideales para maratones frente a la pantalla.

