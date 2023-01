Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ se las juegan en 2023

Las plataformas de streaming también encuentran oportunidad de renovar sus contenidos en el nuevo año. Para este mes de enero, los servicios de entretenimiento ya han lanzado los titulares de sus nuevas series y películas, con variedad de géneros: documentales, biografías, thrillers e incluso comedias. A continuación, te dejamos una lista de los más sonados según su plataforma de origen.

Netflix

Los crímenes de la academia (The Pale Blue Eye). Esta ficción ambientada en 1830 narra la historia Augustus Landor (Christian Bale), un detective jubilado que indaga el caso de un asesinato brutal y misterioso. Para ayudarse, emprende la búsqueda de un compañero que lo ayude a resolver el enigma, quien resulta ser el poeta, narrador y crítico estadounidense Edgar Allan Poe.

El film es la adaptación de una novela que lleva el mismo nombre, escrita por Louis Bayard. En su versión de Netflix es dirigida por Scott Copper. La historia hace alusión a un periodo de la vida del legendario escritor de cuentos de terror cuando este estudiaba en la academia militar West Point, en Hudson Valley.

El regreso de Bale con este nuevo papel encabezando el cast de la producción, resulta ser una amena sorpresa para el público que espera verlo en un rol de gran magnitud, y es que su desempeño como el detective Landor es "impresionante", según la crítica. La serie apunta a convertirse en una de las más relevantes del año y se estrena este 6 de enero.

Cowboy de Copenhague (Copenhagen Cowboy) . Miu (Angela Bundalovic) es una joven enigmática dotada de un misterioso poder sobrenatural, que la ha subyugado a ser vendida como amuleto para las personas y los sitios más inhóspitos de Coppenhagen. Un día, Miu decide emprender una nueva vida en la que buscará incesantemente su redención y libertad.

Esta historia surrealista con elementos tomados de la realidad pone en lo alto los principios de justicia, pero también los de venganza y desquite.

La serie cuenta con 5 episodios que bailan al son de luces neón y planos fijos; rasgos típicos de las producciones de su director, Nicolas Winding Refn, quien también estuvo a cargo de otros éxitos del cine independiente como Drive y The Neon Demon. El film se estrena en Netflix el 5 de enero.

Dear Friends ❤️ See you on January 5th on Netflix for my new show Copenhagen Cowboy 🚀

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro (Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre). Los cuentos del maestro del manga de terror cósmico, el japonés Junji Ito, son traídos al público en una serie anime que combina los aspectos más góticos y tenebrosos del cine.

Una antología de 20 historias macabras son puestas bajo el lente de Shinobu Tagashira, quien también ha realizado el diseño de los personajes. La animación está a cargo del Studio DEEN y cuenta con un guion adaptado por Kaoru Sawada.

En la selección de mangas representados se encuentran los tomos Ice Cream Bus, The Hanging Ballons, Where the Sandman Dwells, The Strange Hikizuri Siblings, Long Hair in the Attic, Tomie y más. La producción oriental se estrenará este 19 de enero.

Disney+

Abbey Road: Si las paredes cantasen (If These Walls Could Sing). El icónico estudio de grabación ubicado en el barrio St. John's Wood, al norte de Londres, abre sus puertas una vez más para realizar un recorrido sobre su historia en la música, con las figuras que protagonizaron la escena décadas atrás y un toque de nostalgia que los fanáticos de la música disfrutaran cada minuto.

Este documental traído por Disney bajo la dirección de la hija de Paul McCartney, Mary McCartney, llega al hogar de la familia el 6 de enero. Entre los baluartes de la música que partícipan del reportaje se encuentran el británico Elton John, el compositor de cine John Williams, Roger Waters cofundador de la banda Pink Floyd, y por supuesto, el mítico exintegrante de The Beatles Paul McCarney.

McCartney (hija) hizo todas las entrevistas que forman parte del documental y declara: "Cuando la gente entró para ser entrevistada, estaban en la atmósfera correcta y les hizo recordar aún más el tiempo que pasaron aquí", y afirma que el objetivo del documental "era profundizar en lo que los músicos realmente sienten por Abbey Road".

Star Wars: la remesa mala (Star Wars: The Bad Batch). Los personajes de una de las franquicias más exitosas del mundo siguen creciendo y alimentando una historia que se cuenta hace más de 40 años.

La Fuerza Clon 99, una élite de troopers con mutaciones genéticas, esta vez regresa para retomar la historia desarrollada en el contexto de La Guerra de los Clones. El equipo comandado por Hunter enfrentará ahora nuevos desafíos y misiones a lo largo de 16 episodios.

La producción ejecutiva del animado está a cargo de Dave Filoni, Corbett, Athena Portillo, Brad Rau y Carrie Beck y en el elenco de voces en su idioma original cuenta con la participación de Dee Bradley Baker (Star Wars: la Guerra de los Clones), Michelle Ang (Profecía sangrienta), Rhea Perlman (Matilda), Noshir Dalal (Deathstroke: caballeros y dragones) y Wanda Sykes (Jexi: un celular sin filtro).

La segunda temporada de la serie fue estrenada el 4 de enero.

Hunters. La historia de cazadores nazis ambientada en Nueva York de 1977 vuelve a la pantalla chica en una última entrega para relatar las experiencias más impactantes de la época.

El 13 de enero, el catálogo de Prime se enriquece con esta producción creada por David Weil, producida por el ganador del Óscar Jordan Peele y protagonizada por la leyenda del cine estadounidense Al Paccino.

La Huérfana, primer asesinato (Orphan: First Kill). Cuando se anunció una precuela de una de las películas de terror más relevantes de la última década, el mundo pareció conmocionarse.

Este film dirigido por William Brent Hell nos centra en el origen de la historia de Leena (Isabell Fuhrman), una mujer con hipopituitarismo (condición que la hace lucir como una niña siendo adulta) que permanece internada en un hospital psiquiátrico debido a su elevada violencia. Cuando logra escapar y, debido a su afectación, se hace pasar por una infante que convulsiona a las familias que la adoptan inocentemente con atentados siniestros e insospechados.

Sin duda uno de los aspectos más llamativos de la cinta es que la actriz protagonista, quien filmó la primera parte en 2009 cuando tenía apenas 12 años, vuelve en esta entrega 13 años después para revivir a Esther, la sociópata niña que luce tal como la recordábamos.

La película fue estrenada en cine el 9 de septiembre de 2022 y ya se encuentra disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.