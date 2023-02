A principios de 2010 en Chile empezaron a hacerse populares unas fiestas clandestinas lideradas por la artista y tatuadora Tomasa del Real, quien se ponía a cantar sobre pistas de reguetón.

Al comienzo lo hacía por diversión, pero cuando se dio cuenta de que era la única mujer en la escena local decidió meterse de lleno en los escenarios.

Fue de esa manera como apareció el concepto del neoperreo, una evolución natural del reguetón. Si bien es considerado como un nuevo género, no se deslinda de este. Viene también de un vínculo entre el mundo digital y un estilo de vida urbano. Estos nuevos sonidos generalmente son extraídos de internet y ya no de instrumentos reales.

Esta forma de perrear no tiene como finalidad responder, sino proponer, ante la comercialidad del género. Además, las mujeres son las protagonistas del movimiento, ya que su música empieza a hacer ruido cuando las letras de sus canciones con tinte sexual y provocativo ya no son creadas desde el punto de vista masculino, como estaban acostumbrados el mercado y los consumidores.

Esta nueva propuesta pretende ‘democratizar’ el baile, específicamente de uno que se ve permeado por una posición de poder del hombre en el que son ellos los que agarran a las mujeres y el contacto es un tanto agresivo.

Por todos es sabido que, antes, la mujer siempre había sido vista como un conejillo de indias sobre el que recaían las nuevas tendencias que la sociedad y el mercado querían imponer. Y no es que en este momento no suceda, sí, pero no con tanta fuerza. Ha habido un despertar del colectivo femenino que se ha impuesto a eso.

La hipersexualización de actos tan simples como mover el trasero en una pista de baile ha recaído en las mujeres, se las juzga por ser objeto de provocación. La situación ha provocado un imaginario en el que solo los hombres disfrutan y no ellas mismas.

El neoperreo propone acabar con todas estas imposiciones, en la música y en el baile. Sus referentes, además de compartir el objetivo de propiciar el goce, el placer y el disfrute de manera segura, buscan que sus canciones impacten de manera positiva a los que las escuchan, promuevan la libertad y seguridad por el simple hecho de ser y estar en el mundo.

Las voces más importantes

Ms. Nina

Esta cantante argentina es también considerada como una de las pioneras del género. En los últimos cuatros años ha logrado cumplir el sueño de cualquier popstar del mundo: desarrollar una discografía personal y tocar en ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En una última entrevista con el diario argentino La Voz, Ms. Nina asegura estar muy orgullosa de sí misma y de lo que ha creado, además de haber logrado trascender su propia identidad en la industria musical plagada de poder masculino.

“Los hombres se intimidan cuando ven a una mujer que hace su vida, que es independiente, que gana plata, que sale a la calle muy segura de su libertad. Les intimida algo que debería ser normal”, dice. Su carrera está en exponencial crecimiento, además de tener más de 1 millón de oyentes en Spotify, está cargada de trabajo y de shows.

Tomasa del Real

Al encabezar las primeras fiestas underground en las que nació este concepto es súper importante mencionar a Tomasa del Real. Llamada como ‘La reina del neoperreo’, la chilena asegura que esta nueva propuesta se volvió popular, ya que hace que la gente interactúe en el mismo lugar, sin alejarse unos de los otros mientras bailan.

Actualmente supera los 90 mil oyentes mensuales en Spotify y su canción más escuchada, Barre con el pelo feat. Dj Blass, tiene 4 millones de reproducciones en la misma plataforma.

A mí me gusta el reguetón que habla de cosas feas, de lo que nadie quiere hablar y es maleducado. A mí me gusta eso porque es liberador Tomasa del Real

Bad Gyal

La catalana se ha convertido también en un referente fundamental dentro de este movimiento. Además, es la representante en la comunidad hispanohablante europea.

En más de una ocasión, Bad Gyal ha declarado lo feliz que se siente de impulsar y motivar a las chicas a que sean independientes, empoderadas y dueñas de sí mismas, a través de sus canciones.

“Bailar tweerk no te hace un objeto, te empodera”, es una de sus ideologías y lo representa en su música y videoclips.

La voz experta

“Creería que el neoperreo cumple con el objetivo de quitarle la culpa a las mujeres cuando hablan de sexo en sus canciones. Pero no porque el reguetón originalmente no lo haga, sino porque el neoperreo es una nueva ola o una variante más moderna del reguetón que, inclusive, toma no solamente otro tipo de ritmos, sino que también sigue en la línea del reguetón original. Sí habló en su momento de la autonomía sexual y del cuerpo como lo dice por ejemplo Ivy Queen en las canciones que presentó en sus inicios. Pero hay una diferencia muy marcada: no es coincidencia que sus principales exponentes sean mujeres que, también, han logrado que el género reivindique otras cosas más allá del disfrute, del placer y del deseo. Eso es sumamente importante, porque también las nuevas generaciones y los nuevos valores que se van construyendo socialmente permiten que se hable de eso. No lo veo como una tendencia pasajera, el reguetón nunca ha sido pasajero, siempre ha estado ahí. Va cambiando, reformulando, adquiriendo nuevos ritmos, formas, letras, artistas. Va evolucionando en sí mismo, difícilmente podría dejar de estar de moda”.

Valeska Chiriboga, politóloga y activista feminista