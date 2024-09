Nebraska: "La gente cree que las chicas trans somos callejeras y vulgares"

La guayaquileña Nebraska Ruilova es una mujer trans (alguien que siente que sus órganos sexuales no coinciden con su identidad de género). Se la conoce con ese nombre y apellido artísticamente. Nació varón hace 35 años, prefiere no decir cómo la llamaron cuando vino al mundo y evita mencionar a sus familiares. “Hay mucha gente mala y llena de odio. Lo hago por precaución”, comenta.

A los 17 años comencé en el arte. Desde hace dos años presenta, produce y es la figura principal de los shows drag queen de los jueves y sábados de la discoteca Vox. Por su trayectoria y experiencia es convocada como jurado en reality shows, entre ellos, ‘BLN’ de Oromar TV, o en programas como ‘De casa en casa’, de TC.

¿Por qué la llaman Nebraska?

Yo no me lo puse. Al inicio participé en reina de Guayaquil trans, fue mi primera vez vistiéndome de chica. El animador Aris Rivadeneira me llamó Nebraska, me quedé con ese nombre, me lo iba a cambiar porque me pareció que no iba con mi personalidad. Entonces era una niñita, a los 17 años era dulce, pero el tiempo nos cambia. Ahora me encanta.

Usted se demora esta vida y la otra en producirse…

(Risas) Cuando me arreglo sola me demoro aproximadamente 40 minutos, pero cuando hay que producirse, como para esta entrevista, de dos a tres horas por los cambios de vestuario. Hay que cuidar los detalles, además requiero de ayuda para ponerme cada traje. Es todo un proceso. Tengo muchos atuendos, algunos son míos, en otras ocasiones en la discoteca mandan a confeccionarlos.

"Desde mi niñez me gustó el escenario"

Por lo visto se pone el ropero encima…

(Risas) Me encantan los trajes de fantasía, amplios, con brillos y vistosos, como las princesas de los cuentos de hadas. Creo que es porque en la discoteca en la que me presento montamos espectáculos al estilo Broadway, hacemos imitaciones como la de Madonna, Ana Gabriel, Alejandra Guzmán e Isabel Pantoja y adaptaciones de Chicago o El mago de Oz. Hay un elenco de bailarines. Confieso que no se me da mucho el baile. Mi personaje usa pelucas, flores, me encanta recargarme de accesorios. Soy una mujer trans que presenta shows drag queen.

¿Siempre se vio en un escenario, cantando, bailando o haciendo imitaciones?

Desde mi niñez me gustó el escenario, me metía en todo lo relacionado con el arte. Una persona de mi familia también se dedicó a esta actividad. Iba a la casa y la veía, me inspiraba. Me encanta hablar en público. En la escuela y colegio era parte de la hora cívica. Estudié en instituciones militares.

¿Ahí les enseñan a ser muy disciplinados?

Totalmente, forjan la personalidad, a ser puntual, aunque yo soy un poco impuntual (risas)

¿Cuándo y cómo se dio cuenta que existía una mujer en usted?

Desde los cinco años me di cuenta, sentía algo diferente. Me decían que compartiera con los niños en la escuela, pero yo quería estar con las niñas. Me sentía más delicada. Me regañaban, sentía confusión. Parece mentira, pero nos damos cuenta de todo desde chiquillos.

"Me puse senos"

Por su experiencia, ¿cree que las personas siempre saben su orientación sexual?

Muchas personas viven reprimidas, quizás se dan cuenta, pero por miedo a la familia, a la sociedad o por un montón de razones no lo expresan. Me imagino que aquello es terrible. Intentan vivir una vida heterosexual, se acostumbran de alguna manera y luego fracasan. No son todos los casos, cada ser humano es un mundo.

Lo común es que se operen, ¿ya lo hizo?

Nací chico, me puse senos, el resto no me he tocado, está igual. A los 27 años se dio la operación. No me dolió, fue incómodo, tuve que adaptarme. Era algo nuevo en mi cuerpo que antes no tenía.

¿Cuándo empezó a vivir a su manera, libre de prejuicios?

A los 17 años me independicé, cuando salí del colegio. Hice lo que yo creía era mejor. Al principio mis padres (ambos viven) no estaban de acuerdo, pero luego lo aceptaron porque no hacía ni hago nada indebido. Siempre me dediqué al arte.

¿Más de una vez se habrá sentido discriminada o rechazada?

He tenido la bendición y he sido afortunada porque los caminos se abrieron para mí. Apenas salí del colegio, administré un negocio de cosméticos, mis jefes eran una maravilla. Ahí se dio mi transición. Mi jefe actual, Xavier Orellana, me da su confianza, apertura y lo que necesito, así como su mano derecha, Verónica Maruri. Nunca fingí ser otra persona, he tratado de ser yo misma.

Recientemente el cantante Johann Vera reveló su orientación sexual en el tema ‘Clóset’. Al parecer sus padres no estuvieron de acuerdo en que lo hiciera público.

Me siento afortunada porque vivo una realidad distinta. Tuve oportunidades que muchos no tienen, mantuve una relación con un novio. Johann no recibió el apoyo de sus padres, sin embargo recibió el cariño del público que se convierte en nuestra segunda familia.

¿Ya vivió el amor?

Estoy soltera, pero lo he vivido, sueño con formar una familia. Mantuve una relación larga, la disfruté, terminamos, porque una tercera persona intrigó, un pariente de él hizo de todo para separarnos. Algo así como una telenovela, creo en los cuentos de hadas, porque en ellos se viven muchas historias.

Nebraska se ve casada

Generalmente los cuentos de hadas tienen un final feliz...

Tengo la certeza de que así será. Estoy viviendo mi mejor momento, artísticamente me siento realizada, soy independiente, me dedico a tiempo completo a este oficio y vivo de él.

¿Es decir que se ve casada?

Soy hogareña, familiar, amo la cocina. Cuando compartí con otra persona, me gustaba prepararle algo rico. Quisiera repetir la experiencia. Soy muy maternal, las chicas y el público me llaman Tía

Usted desfiló en la marcha del orgullo gay para dar un mensaje…

Lo hice a modo de protesta con un cartel que decía: “Todos merecemos el cielo”. Considero que así es porque no somos malas personas. Muchos han sido discriminados, incluso asesinados por ser diferentes al resto. Nos juzgan, supuestamente, Dios no nos ve con buenos ojos. Nadie debe juzgarnos, que Dios lo haga en su momento. Todos merecemos el cielo, no depende del sexo nuestra salvación.

¿Es una persona de fe?

Aunque no lo crea, lo soy, rezo el rosario (uno de sus colaboradores mueve la cabeza confirmando lo que dice). Fui monaguillo en la adolescencia, durante tres años. Mi abuelita me inculcó la fe, encomiendo mis pasos a Dios. La gente cree que las chicas trans somos callejeras, vuslgare y problemáticas, pero no hacemos daño a nadie, somos productivas.

