Nayla Pesantes: "Muchos quieren verte bien, pero no mejor que ellos"

Aunque nació en Vinces, vive en Guayaquil. La presentadora, modelo profesional y exreina de belleza Nayla Pesantes (25) dejó su tierra cuando apenas tenía 2 años, luego se mudó con su familia a la zona de Quevedo-Santo Domingo. Al Puerto Principal llegó a los 12 años para estudiar la secundaria.

Desde hace cuatro años forma parte del equipo de Vito TVO: es gerenta administrativa, maneja el área de Recursos Humanos y presenta el segmento de economía y negocios en el informativo Última hora Ecuador y el espacio de entretenimiento Tendencias, una vez a la semana.

A los 15 años inició su formación en el modelaje en la escuela Palabra de Reina, propiedad de su tío Washington Robayo, luego incursionó en los certámenes de belleza. “Al principio, me daba nervios, no me atrevía”, cuenta. Se convirtió en reina de Vinces 2016, de la Asociación de Ganaderos... De larga cabellera, mide 1,68 metros. Soltera, pero enamorada.

Vivir en la gran ciudad siempre fue su sueño...

No fue sencillo adaptarse a la ciudad, sobre todo porque tuve que dejar a mi familia. Recién el año pasado me cambié a mi casa propia, ese era uno de mis sueños y un gran sacrificio porque no tenía tiempo ni siquiera para mí. Conozco gente que vive desde hace tiempo en Guayaquil y no tiene su vivienda.

Tiene experiencia en reinados. ¿Por qué no ha participado en Miss Ecuador?

Creo que requiero más preparación, que esta sea más sólida, quiero que cuando participe en ese concurso sea para ganar, que sea mi último reinado. Como ya tengo experiencia, sé que se necesita disponibilidad de tiempo y también se invierte mucho dinero.

Con los nuevos reglamentos, ahora participa todo el mundo...

Si las mujeres que tienen algún obstáculo, consideran que pueden hacerlo, que lo hagan porque es su sueño. Sin embargo, considero que las mujeres con hijos están más complicadas que las que no son madres. No pueden estar al cien por ciento. En mi caso, soy soltera, aunque tengo mi enamorado (Jean Carlo Vallejo) hace dos años. Tenemos planes de matrimonio.

¿Las reglas han cambiado y ahora qué se espera de las reinas?

Más que nada que se sepa manejar, ser íntegra y llevar un mensaje positivo, que lo transmita porque muchas jóvenes son fans de las soberanas de belleza, las idealizan. Deben empoderarse.

Más que reina, usted se identifica con el modelaje en el cual se siente como pez en el agua.

(Risas) Yo casi no tengo tiempo libre. Los fines de semana hago fotos, desfilo, trabajo con marcas. Me encanta conocer personas.

¿Qué la llevó a enamorarse del modelaje?

De niña siempre quise ser administradora de empresas, pero cuando probé el modelaje me encantó. Además, un ingreso extra, motiva a seguir. Nosotros trabajamos mucho con nuestra imagen y toca invertir.

¿Ha tocado su cuerpo por las exigencias de reinados o modelaje?

Todavía no, pero no soy de las personas que diría que nunca lo haría. En muchos reinados de belleza ponen como requisito que debes hacerte tal o cual cirugía. Tal vez este año me retoque la punta de la nariz, es algo que se me ha pasado por la cabeza. Me dan miedo las operaciones.

Generalmente, las propuestas fuera de lugar nunca faltan, sobre todo en ese oficio.

Gracias a Dios no se han dado (risas). Considero que siempre he sido seria y respetuosa, tal vez creo que por ello nunca me ha tocado gente mala. Por lo menos he tenido esa suerte.

Tiene 4 años laborando en Vito TVO. Gerardo Menoscal.

Un novio celoso no sería el indicado para usted...

Mi enamorado me apoya, trabaja en una empresa de viajes. Nos conocimos entrenando CrossFit. Nos parecemos mucho, es serio y formal. Así soy yo. No soy de fiestas, prefiero trabajar.

¿Es de las mujeres que considera que el matrimonio y los hijos pueden esperar?

Considero que antes las mujeres se embarazaban muy jóvenes, ahora la mujer planifica formar una familia a una edad determinada. Yo quisiera tener mi primer hijo a los 28 años, por ahora deseo trabajar, hacer realidad mis sueños, lograr mis metas, que las tengo bien claras. No permito que cualquier problema me afecte y sigo adelante.

Todo eso lo he logrado gracias a mi familia, ellos son mi motor, aunque no vivo con mis padres (Wellington y Giselda). Siempre he pensado que entre menos comentes los proyectos que tienes, te va mejor. Muchos quieren verte bien, pero no mejor que ellos.

¿Ha sentido la envidia, la maldad de la gente?

Yo trato de no criticar a nadie, no me agrada aquello, hay gente que me dice que soy diferente porque solo me dedico a lo mío. Realmente, no he sentido la envidia porque nunca me gusta contar más de la cuenta a nadie, nada de mi vida. Hablar de más no es bueno, así nace la envidia.

A veces los hombres son mejores amigos que las mujeres.

Yo tengo muchos amigos, pero no tengo nada con ellos. Creo que pensar que entre hombres y mujeres no puede existir una buena amistad, está mal.

Siempre practica deporte. Cortesía

También dijo...

“Me encanta ser elegante. Siempre he sido formal, clásica. Generalmente, visto blazer y pantalones anchos, de lunes a viernes ese es mi estilo. Paso la mayoría del tiempo en mi trabajo”.

“No soy de mostrar mucho, tal vez sea un poco sexy cuando estoy fuera del canal, incluso tengo mi marca de ropa Nayla. Ahora está standby. Siempre me ha llamado la atención la moda, las nuevas tendencias”.

Una de sus pasiones es la moda. Gerardo Menoscal

“Soy una mujer disciplinada y constante. Siempre practico CrossFit, no lo dejo por nada, me sé todos los movimientos. A veces me da pereza o siento cansancio, no me dejo ganar por el cansancio porque sé que entrenar libera tensiones”.

“Me encantan las tortillas de maíz. En Guayaquil no tengo huecas, yo prefiero la comida italiana. En lo referente a lo típico, la cazuela es mi favorita. No soy mañosa, pero como llevo una vida saludable, preparo la comida en mi casa”.

