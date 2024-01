Carlos José Matamoros recibe apoyo de sus seguidores

El 2024 no empezó bien para Carlos José Matamoros porque debió ingresar a una clínica de rehabilitación. Según el presentador, fue su decisión porque consideró que lo necesitaba debido a situaciones personales que está viviendo.

“Estaba muy estresado y agobiado. No he vuelto a consumir, quizá algunos piensen que he recaído, pero cuando se ha pasado por el infierno de las drogas se sabe cuándo es importante que nos tomemos un tiempo para nosotros. Yo pedí internarme, la prevención es fundamental. Conozco a todos los del grupo. Todavía estoy en la clínica, tal vez en los próximos días salga. Recibo terapias. Cuando estaba en 'BLN' en Quito, ya empecé a sentirme mal, por ello debía hacer un alto para evitar caer en una crisis. Ya me siento mejor”.

La clínica en la que está internado es Sembrando Ganadores. Él está a punto de cumplir 25 años en recuperación. Sus seguidores en lnstagram (tiene un millón) lo han apoyado y le envían sus buenos deseos. @ciliabenavides dice: “Solo los valientes afrontan sus miedos”.

@chinita_alexita: “La adicción es una enfermedad incurable, pero controlable. Todo depende de la persona, poner de su parte, buscar terapia en sus recaídas pero principalmente buscar a Dios”. Ahora Carlos José luce más delgado.

