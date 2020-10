Navila Dieb responde a ocho preguntas exprés, en su primer día como reina

Navila Dieb (22), Reina del Bicentenario 2020, más relajada y tranquila respondió este lunes a ocho preguntas formuladas por EXPRESIONES.

¿Qué la hizo diferente de las otras participantes para que el jurado se incline por usted?

Que estuve ciento por ciento enfocada en mi proyecto y en hacer las cosas bien más que en ganar. Cuando tú tienes algo, lo reflejas y yo siempre estaba consciente de que podía lograrlo porque confiaba en mí.

¿Así de segura estaba que ganaría el concurso?

Tenía mucha confianza en mí y en mi proyecto que era lo más importante. Mi frase siempre fue ‘Dios no habría puesto un sueño en mi corazón, si no tuviera planes de hacérmelo realidad’, esa frase la repito desde que tenía 10 años. Alguien la compartió en Instagram y yo, como rezo todas las noches, siempre la repetía.

¿Si tuviera bola de cristal, cómo ve a Navila en cinco años ?

Feliz, siempre me veo feliz, porque el futuro es incierto. Solo puedo reflejar felicidad y alegría, no importa el tiempo, siempre feliz, uno tiene que celebrar la vida, por eso escogí el proyecto Superarte.

¿Algún modelo a seguir?

Mi mamá, porque ella siempre ha estado apoyándome en todos los pasos que doy y es mi ejemplo a seguir en todos mis momentos y en todos mis procesos. Es mi mejor amiga y mi role model.

¿Qué diferencias establece entre una aspirante a Reina de Guayaquil con una a Miss Ecuador?

La organización del Reina de Guayaquil es increíble con un equipo demasiado maravilloso. Miss Ecuador lo que veo desde afuera con otro enfoque, son plataformas distintas. Tal vez tendría que estar en ese certamen para entender cómo funciona su organización.

¿Cuál es el trabajo de sus sueños?

Ahora estoy enfocada en trabajar por mi ciudad me gustaría hacerlo con varias fundaciones a las cuales apoyar. Creo que ese es mi enfoque en estos momentos y eso es mi trabajo soñado. La organización tiene bastantes planes para mí, y estoy presta a cumplir en todo lo que me pidan.

¿Qué concepto tiene del feminismo?

Ser feminista es buscar la igualdad de género y trabajo en ello desde mi espacio, desde las redes. Apoyar la igualdad y el equilibrio es tarea de todos. Pienso que todos tenemos derecho a expresarnos y trabajar en lo que creemos mientras no crucemos la línea del respeto hacia el otro.

¿En época de #MeToo y empoderamiento femenino, cómo reaccionaría ante un acoso?

Gracias a Dios no he sufrido de ningún tipo de acoso. Y, si en algún momento me sintiera acosada, alzaría mi voz con fuerza para que no le pase a más personas, no solo a mí. Ese es el problema con hombres y mujeres (los hombres también pueden ser acosados). Si queremos que algo cambie, debemos alzar con firmeza nuestra voz para que nuestro entorno cambie.

