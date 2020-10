Navila Dieb: "Yo me preparé para ser Reina del Bicentenario y aquí estoy"

Desde un comienzo su triunfo era un hecho, de las diez participantes Navila Dieb Bergher era la que tuyo mayor plantaje, garbo, personalidad y pasarela.

Su seguridad convenció al público y a los los jueces que se dieron cita en los exteriores de TC la noche de este domingo, por lo que su designación no causó mayor sorpresa.

Tras su triunfo, cuya respuesta acerca del empoderamiento fue vital, dialogó con EXPRESIONES: "Todas hicimos un buen papel y nos sentimos ganadoras, pero en lo particular era mi sueño de toda la vida. Yo me preparé para esto. Me siento contenta y demasiado feliz de ser la Reina del Bicentenario", señaló la comunicadora social de 22 años.

Navila indicó que siempre se sintió ganadora. Jimmy Negrete

Se mostró agradecida con Dios y su familia compuesta por sus padres y sus cinco hermanos. Su felicidad es doble, pues este lunes nacerá su sobrino.

Se define como una mujer independiente, alegre, a quien le gusta patinar y hacer TikTok.

Entre los rasgos que definen su carácter destacó la perseverancia y la determinación. "Solo corregiría el hecho de que me río por todo, necesito ser más seria".

Entre sus sueños está ser presentadora de televisión y conducir un programa de entretenimiento al estilo Doménica Saporiti, a quien admira mucho.

Ante la pregunta de que si existe un rey para la reina, sonrío y afirmó que su corazón está ocupado por alguien llamado Isaac.