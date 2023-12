La Navidad: Unos esperan regalos, a otros no les agrada la fecha

La Navidad recuerda el nacimiento de Jesucristo. Celebrada cada 25 de diciembre, el espíritu de la fecha se vive desde los primeros días del mes e incluso antes.

Se la asocia con la unión familiar pero, además se ha convertido en la fecha más comercial del año, porque es cuando más regalos se dan y reciben. Aunque no faltan los que por sus creencias o manera de pensar no la festejan.

La presentadora de noticias Allison Carrillo desea regresar a estudiar (una maestría en comunicación política y talleres de voz para capacitarse), comprarse su casa y cambiar de carro. Aprovechará esta fecha para analizar en qué puede mejorar.

“La vida puede golpearnos y sacudirnos muy fuerte, pero somos nosotros quienes elegimos con qué actitud enfrentamos la adversidad y qué oportunidad vemos en ella”.

“Solo desearía volver a compartir una Navidad con todos mis hijos. Los dos mayores, André y Juan Diego Ayón Guerrero, viven en Argentina. Uno es piloto y le toca vuelo en esa fecha y el otro estudia Medicina y no viene hasta que termine su carrera. Solo paso con el menor, Ademir Silva Guerrero. Yo no puedo viajar e ir con ellos porque el más pequeño no cuenta con el permiso para poder salir del país, por los problemas legales con su padre”, comenta la presentadora Soraya Guerrero.

“Soy muy poco de obsequios materiales, me llena trabajar día a día. Quisiera una casa más grande, ese sería mi regalo, y pasar junto a mi familia estas fechas especiales, aunque es cuando más trabajo”, cuenta La Suka, presentadora de farándula.

La presentadora Fabiola Véliz, quien aspira a quedarse en Los Hackers de la farándula, dice que quisiera alargar el tiempo y además “me gustaría un nuevo teléfono celular (risas)”.

Colin Firth se niega por completo a celebrar la Navidad. Detesta la fecha, le fastidia oír villancicos y ver gente esforzándose a ser feliz en diciembre. Si existe un Grinch, es él.

Andrew Garfield es adventista, no cree en Navidad, pero el amor lo hizo ceder. Cuando estuvo saliendo con Emma Stone, celebró con ella cantando villancicos y decorando un pino. El amor es capaz de traspasar cualquier frontera, incluso las religiones.

Hugh Grant aborrece estas fiestas, así que cada año visita un país donde no celebren la Navidad. Generalmente hace este viaje junto a su padre (James Murray Grant) y aprovechan para relajarse y mantenerse alejados de los ajetreos navideños.

Liev Schreiber proviene de una familia de ascendencia alemana y judía. Por tradición, él no cree en las fiestas navideñas. Sin embargo, celebró cuando estaba con Naomi Watts. Incluso se le llegó a ver cargando un pino, con la intención de adornarlo con sus hijos y la actriz. Ya están separados.

Tom Cruise tiene una lista de personas a las que les da cada Navidad un pastel relleno de chocolate blanco y cubierto de coco. Los que reciben esta delicia son presentadores, personal técnico, periodistas y colegas, entre ellos Henry Cavill. Es una receta de la pastelería Doan’s Bakery en Woodland Hills, California.

Diane Keaton fue la responsable de esta tradición junto a Katie Holmes en 2008. Compitieron para ver quién encontraba la mejor torta y al descubrir esta joya de la repostería, Tom decidió que debía ser compartida. Ojalá enviara pasteles a Ecuador.

