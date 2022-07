Las heroínas se han puesto de moda. Ya no es un rol exclusivamente para los hombres en los que ellos se lucían, mientras que las mujeres tenían que conformarse con películas que las dejaban en segundo plano. Incluso Natalie Portman, la actriz israelí, ganadora de un premio Óscar por 'El cisne negro', directora, escritora y activista que interpreta a Jane Foster en 'Thor', abandonó el proyecto tras alegar que no le gustaba cómo estaban tratando a su personaje.

Érika Vélez: "Admiro la voluntad de Laura Suárez, es de hierro" Leer más

Ahora que la productora Marvel ha puesto la franquicia en manos de las féminas, volvió a la saga para interpretar a la primera diosa del trueno del cine en 'Thor: Amor y trueno' con Chris Hemsworth y Christian Bale.

“Estaba muy entusiasmada por trabajar en 'Thor' de 2011 con Kenneth Branagh en un gran largometraje de superhéroes. Me pareció que alguien que viene del teatro de Shakespeare haría una versión muy interesante. Y luego 'Thor' tomó un rumbo inesperado con Taika Waititi en la dirección. Fue muy emocionante volver al mismo tipo de mundo, pero bajo una lente completamente diferente”, expresa Natalie sobre el filme en el que interviene.

En largometrajes anteriores, Jane era una científica que necesitaba ayuda y Thor la salvaba. Pero ahora, ella está buscando sus propias soluciones. “Está luchando junto a Thor y ambos forman un equipo, pero Jane está abriendo su propio camino, lo que es muy emocionante. Cuando me explicaron cómo se convertiría en la Poderosa Thor, me fascinó pensar cómo sería esa experiencia. Trabajar en la cinta fue un desafío realmente emocionante porque hubo mucha improvisación, y Taika realmente te hace trabajar”, añade.

Para interpretar a este personaje el entrenamiento al que Natalie Portman se sometió fue diferente a los anteriores. “Las mujeres, en general entrenamos para estar lo más pequeñas posibles, de modo que fue interesante trabajar para adquirir tamaño y musculatura. Trabajé con una entrenadora sensacional, Naomi Pendergast, y también con el equipo de escenas de riesgo. A pesar de haber estado en muchas películas de acción, nunca había hecho entrenamiento de pelea. Fue muy divertido”.

Y ese cambio se ha hecho evidente cuando se la ha visto posar en las alfombras rojas. Ya la podemos ver en la pantalla grande porque está de regreso.

La actriz entrenó mucho para lograr un cambio físico. cortesía

Claves para entender la cinta

Thor se convierte en el primer personaje en liderar cuatro películas de la franquicia, luego de 'Thor', 'Thor: Un mundo oscuro' y 'Thor: Ragnarok'. La nueva cinta es una historia de amor. El personaje huye del amor porque, según él, todos a los que ama, mueren. Se reencuentra con Jane y se sabrá cuál era la relación que tenían y por qué rompieron. También por primera vez enfrenta al enemigo más temible, Gorr.

Con Chris Hemsworth. cortesía

Opiniones

"Las superheroínas dan paso a la igualdad, por lo general el 80 % de superhéroes son hombres, tener más fortaleza en ese ámbito es lo que se necesita. Obviamente me encantaría ser una superheroína, soy fan de los cómics. Natalie Portman es mi artista favorita y verla romper ese estereotipo y volverse una mujer con músculos con poder, normaliza la fortaleza femenina".

Fabiola Véliz, actriz y presentadora

"Me quedo con lo que somos capaces de lograr las mujeres comunes y mortales abarcando tantas tareas al mismo tiempo todos los días. Aquello nos convierte en superheroínas de la vida real, valientes y aguerridas. Claro que me gustaría interpretar un papel así, sería un reto increíble y que requiere mucha preparación tanto física como actoral. Me encanta el trabajo que hace Gal Gadot con el personaje de la Mujer Maravilla”.

Alejandra Jaramillo, actriz y presentadora

"Siempre pensamos que el superhéroe debe ser hombre cuando las mujeres somos fuertes y podemos encajar en cualquier rol. El triunfo de una mujer es el triunfo de todas porque se abren puertas, si una puede, todas podemos. Me encantaría tener un papel así, pero primero debería existir una película o serie en el que las mujeres podamos tener esta clase de personajes fuertes".

Hilda Saraguayo, actriz

"Los superhéroes corroboran que hacer el bien es lo mejor. En la mayoría de veces triunfa el bien. Tuve un personaje de superheroína en la serie 'Lucho libre', era BlodyMary. La experiencia más linda fue la firma de autógrafos, acudimos con los personajes y los niños nos pedían fotos con los superhéroes".

Pamela Palacios, actriz

Christian Bale es Gorr. cortesía

Otras heroínas

Iman Vellani (19) es de origen pakistaní-canadiense y, como su personaje, Kamala Khan, proviene de musulmanes. Para interpretar a su personaje de 16 años que aún está en la preparatoria, los productores buscaron a una actriz que fuera joven y tuviera similitudes con el papel para la serie 'Ms. Marvel'.

Kamala admira a los superhéroes de Marvel desde la distancia, hasta que misteriosamente obtiene poderes que le permiten luchar junto a ellos. Esta nueva producción de la franquicia está en Disney+.

Iman Vellani. cortesía

La californiana de raíces mexicanas Xóchitl Gómez (16) inició su carrera con musicales desde los 5 años. En octubre de 2020 fue elegida para interpretar a la superheroína América Chávez en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' de Marvel. Su personaje es un ícono LGBTTI+.

Xóchitl Gómez. Redes

La aparición oficial de Brie Larson como Capitana Marvel se dio en su propia película en solitario. Su personaje iba a aparecer en 'Vengadores: la Era de Ultrón', en 2015, finalmente se retrasó. Ahora, la actriz estadounidense de 32 años está enfocada en su segunda cinta en solitario, que tiene fecha de estreno en febrero de 2023.

Brie Larson. Archivo

Scarlett Johansson debutó como la superheroína Black Widow en 'Iron Man 2' y luego se comenzó a hacer un lugar propio en la franquicia. En 2021 Marvel estrenó su primera y última película en solitario. Los estudios de Walt Disney y la estadounidense resolvieron una demanda legal sobre el lanzamiento del filme. La compañía fue acusada por Johansson de incumplimiento de contrato al ofrecer la cinta en su servicio de transmisión en línea Disney+ mientras aún se proyectaba en los cines.