Nata Cassette se reinventa

Nata Cassette (30) siempre ha sido rockera, un género musical ligado apegado a los tonos oscuros. Pero en el 2020, todo se llenó de color para la guayaquileña. Es una reinvención. Un nuevo inicio.

Tras varios años viviendo en la capital como presentadora y reportera de televisión, estar en la ciudad que la vio nacer tenía que traer un nuevo impacto, que va de la mano con sus proyectos. “Yo me lo planteé desde el pasado noviembre. Este año sería mi regreso, sería más yo y retomaría mis raíces. Es un renacimiento”.

Con todo un disco compuesto, empezará la producción de este junto a Toño Cepeda, y para mediados de año dará a conocer su primer sencillo. Agosto cree que sea la fecha en la que su tema y el videoclip estén en las emisoras y plataformas digitales. Posiblemente sea una balada el primer sencillo, puesto que está soltera y también se da espacio para el desamor. Pero no será de los únicos tópicos que tenga en su trabajo musical.

La exvocalista de la banda The Cassettes está cada vez más involucrada con la política. Ámbito que trabaja desde las redes sociales. En la escritura de sus canciones también lo manifiesta y hay crítica social. Como buena fanática de Linkin Park, las fuertes baterías y el rap se inmiscuirán en su propuesta.

El multicolor cambio de look

Nata aseguró que nadie en Ecuador tiene el pelo como el de ella. El arcoíris que ahora luce en su melena fue una sugerencia de su amiga Danna Hanna, cuando le dijo que se sentía un poco alejada de su identidad. “Estaba aburrida de verme con cara de comunicadora. Era serio, largo, rubio. Esta no soy yo. Se ve raro, me decía. Ahora me siento brillante”, explicó Nata.

El proceso de su cabellera castaña duró 36 horas, y lo pintó por capas. Tiene 7 tonos. Aceptó también que es un poco difícil lidiar con su cabello y la ropa, porque puede llegar a manchar, pero no le da importancia.

En cuanto a su ropero, nada ha cambiado. Mantendrá el negro y el blanco como sus tonos favoritos a la hora de vestir. Los colores ya están en su cabeza. La respuesta de la gente ha sido positiva y le gusta ser el centro de atención. “Tengo un gran letrero de ‘mírame’ en la cara. Me jalan el pelo, me gritan que les gusta. Creo que les saco una sonrisa a las personas.

Su cambio de look duró 3 días. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

¿Se aburrió de la tele?

Fue reportera de En Corto, segmento del noticiero de Teleamazonas, algo más de tres años. Allí la seriedad comenzó a invadirla, aunque necesitaban de alguien divertido y carismático para sacar las notas de la política farandulera.

Pero la vena artística primaba y quiso retomar lo que siempre le ha llamado: el arte. “Me tenía muy absorbida. Me di cuenta que debía continuar a un lado cuando iba a todos los conciertos, pero no tocaba en ninguno. Iba a todos los estrenos de películas y no actuaba, entonces me llegó un:’ Yo quiero estar ahí’”.