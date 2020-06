Naomi Campbell sigue siendo objeto de discriminación por su color de piel

Cualquiera podría pensar que alguien como Naomi Campell, famosa modelo con fortuna y una trayectoria de éxito en las pasarelas, no tendría problemas de ningún tipo, pero nada más lejano a la verdad.

El racismo nuevamente está sobre el tapete a raíz de las protestas surgidas en Estados Unidos y en otros países del mundo tras el asesinato de George Floyd, y es algo que ella denuncia también públicamente. “El año pasado me negaron la entrada a un hotel en el sur de Francia por mi color de piel. Es grosero e incorrecto”, dijo en una entrevista con la BBC.

La diosa de ébano, que hace poco cumplió 50 años, reveló que todavía hay ciertos países donde no aparece en las portadas de revistas por la misma razón. Recordó un capítulo vivido en 1988, al principio de su carrera. Menciona que lloró al ver su ‘cara gris’ en una portada de Vogue. El maquillador le dijo: “¡Oh!, no sabíamos que eras negra. No tengo base de maquillaje para ti”. Tuvo que mezclar algunos colores para crear así su propio tono, que al final fue gris.

La modelo reconoce que las mujeres negras han sido maltratadas por la industria de la moda y que ella llegó a ser estereotipada y tratada como un objeto.

En Ecuador, Érika Valencia, actriz y competidora del realiity BLIN, aseguró a EXPRESIONES que ella pese a su belleza y popularidad piensa que aún en Ecuador hay racismo y discriminación. "Porque somos negros hay quienes piensan que no tenemos la misma preparación y educación que el resto, y la verdad es que son pocos los que tienen la oportunidad de demostrar lo contrario", dice la atleta que ha tenido que romper mitos y estereotipos para hacerse valer.