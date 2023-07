Desde que aprendió a decir que no a los dos años de edad, todo cambió. Esa simple palabra marcó su personalidad, sobre todo a la hora de vestirse.

Nane Miller creció rodeada de un mundo lleno de belleza y moda, pues su mamá fue elegida como reina en su natal Costa Rica y además modeló por muchas pasarelas y países.

Carlota Casiraghi es toda una barbie Leer más

La cercanía con ese ámbito influyó en ella y desde los trece empezó a ser imagen de distintas marcas y productos. Por eso, hoy en día le resulta cómodo compartir contenido de su vida, sobre todo de su trabajo, en redes sociales, todo estrechamente ligado a la moda.

Estar en un constante cambio de ciudades, estaciones climáticas y culturas, para ella derivó en el deseo de arraigarse más en lo que de verdad le gustaba ponerse al momento de armar outfits.

“Se me hizo aún más importante descubrir qué era lo que yo quería usar, quién era Nane cuando viajaba, porque yo no quería ser un camaleón que se ajustara a cada tendencia. Quería ser yo en todos esos diferentes ambientes”, dice a EXPRESIONES.

Su estilo, que para ella es más bien un espacio de expresión, ha estado en transformación continua y esto va relacionado directamente a su desarrollo personal. Le ha permitido encontrar una voz interior más poderosa y fuerte que la impulsa a vestirse como ella quiere, sin escuchar esos ruidos que a veces le quieren decir lo contrario.

Lo más llamativo de la moda Leer más

Nane se viste con prendas que le gustan a ella y a nadie más, y por eso llama la atención. Y aunque publica mucho de sus looks, no ha dejado de lado su verdadero propósito en estas plataformas: ayudar a que la moda latinoamericana crezca e impulsar e inspirar, en el plano real, a las mujeres del siglo XXI a ser lo que quieran.

Nació en Costa Rica, pero vivió seis años en Quito. Luego de terminar el colegio, se fue a estudiar a Nueva York y sacó un ‘major’ en Media, Culture and Communications y un ‘minor’ en Business of Entertainment and Technology en la New York University.

Sus estudios y conocimientos la llevaron a empezar a trabajar en relaciones públicas en eventos de arte, revistas y marcas de cosméticos. Entre 2015 y 2016 su vida profesional cambió, pues entró a la empresa GlossyBox, que se basa en una suscripción mensual o anual de clientes que reciben una cajita con seis productos de belleza tamaño original o muestras.

Se viste con prendas que le gustan a ella y a nadie más. Cortesía

Fue así como Nane comenzó a trabajar con influencers. Conocer ese ambiente la empujó a regresar a su país de nacimiento, con el objetivo de impulsar la moda latinoamericana.

Fue una de las primeras de su ciudad, San José, en crear un blog, cosa que le sirvió para llamar la atención de distintas marcas y la ayudó a iniciar su colaboración con Chanel, casa con la que actualmente mantiene un vínculo.

Participó también en la realización de fashion weeks de Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá, y en la pandemia la llamaron para ser directora de comunicaciones de la primera edición del evento en Costa Rica. Luego se mudó a México para desarrollarse como curadora de moda de la tienda Proyecto República, ubicada en dicho país, que también ofrece servicio online. All trabajó de cerca con diseñadores emergentes y puso en práctica su deseo principal en esta industria: el reconocimiento y la formalización de la moda latina.

Actualmente vive entre la capital mexicana y Miami, y ofrece servicios como freelance. Está por sacar su primera línea de objetos de interiorismo.

Carteras a todo color Leer más

El sector de confección y diseño en Sudamérica y Centroamérica está cambiando, evolucionando y extendiéndose a otros continentes, sobre todo al europeo.

Nane y otras mujeres relevantes del mundo digital han sido una pieza importante de esta transformación.

Entre los nombres más destacados están Dani Schulz y las colombianas Daniela Salcedo y Laura Tobón. De cada una mencionó una característica que admiraba.

La primera es Dani, su compañera de estudios en Quito. De su presencia en redes, destaca que aunque la identifica el compartir mucho de su historia personal, tiene un excelente criterio para mostrar aquello que conecta con su público y una manera especial de llegar a ellos.

A Laura la conoce desde hace seis años por distintos eventos. Señala que lo que más le gusta de ella es cómo enfatiza su estilo personal y, al mismo tiempo, promociona a diseñadores latinos.

Karol G brilla en el desfile de Jacquemus Leer más

Y por último, de la diseñadora de joyas Daniela Salcedo valora su forma de comunicar. Considera que es muy atinada en el tema del branding y que es única.

¿Llegó por ‘default’ el convertirse en un personaje reconocido en las redes sociales por su trabajo, o tomó la decisión de serlo? Ante esta pregunta, Nane reconoce que fue algo que empezó siendo natural en ella. No obstante, recuerda con claridad el día que cambió su cuenta de Instagram de privada a pública, sabiendo que abría una puerta hacia su vida personal y laboral que no sería tan fácil de cerrar.

Para ella, tener una comunicación auténtica en estas plataformas es primordial para conectar con su actual público y los nuevos seguidores que están llegando. Además, aunque en ocasiones comparte temas más privados, su objetivo lo sigue teniendo claro: la expansión de la industria de la moda latinoamericana.

Ella lo refuerza en su contenido al usar diseños y marcas con las que se siente identificada y que están alineadas a su visión. Y así, de paso, puede contárselo a su comunidad.