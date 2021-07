Naíza: Pisa el acelerador de su carrera

En esta entrevista no le preguntamos nada de carros a Naíza, aunque la sesión de fotos se desarrolló rodeada de ellos. Todo cobra sentido cuando la escuchamos hablar sobre su carrera, sobre cómo el 2020 la hizo pausar, pero ahora tiene las manos en el volante y los pies sobre el acelerador.

El camino no está confirmado. Tampoco es seguro. Toda carretera (y en este caso carrera) presenta sorpresas. La primera es su reciente participación en los premios Heat, que produce el canal musical HTV. La artista guayaquileña fue parte de su última ceremonia, en donde presentó la categoría de mejor artista región andina. La colombiana Farina fue la ganadora de este sitial.

La experiencia tiene entusiasmada a la cantante, quien cumplió 26 años el pasado domingo. “Estoy feliz de estar en Ecuador otra vez. Volver a ver a mis padres, mi familia, mis amigos de siempre. Además de cumplir años, por poder pasar con ellos y vivir este evento que es muy importante para mí”, cuenta vía Zoom.

Naíza vive en Miami, donde está radicada desde hace más de dos años. En su paso por República Dominicana, donde se llevó a cabo la ceremonia, estuvo acompañada de su mamá. Tener cerca a la familia siempre la reconforta.

Durante la semana que estuvo en el país caribeño tuvo varios encuentros con la prensa local y con otros medios de talla internacional. Además pudo vivir la experiencia de unos premios con artistas de otras partes del mundo.

De esos días resalta la calidad humana y conexión que tuvo con Micro TDH, Alpha, Mike Bahía y Nacho. De Anitta, una de las estrellas más grandes de la noche y ganadora del apartado mejor artista sur, no pudo conocer mucho. La brasilera llegó directamente en el momento de la elección.

Su paso por la gala la tiene recargada. Espera quedar nominada en una próxima edición. De seguro así será, ya que en HTV varios de sus videos ya están en rotación.

Más de ella

Naíza admite que enfermarse de COVID-19 es algo que no quiere repetir. Por eso en Miami, en donde asegura que parece que ya no existe, aún mantiene todas las precauciones.

La pérdida también golpeó su vida el año pasado, cuando falleció una amiga, aunque por causas diferentes. Por esta razón presentó una canción homenaje llamada Ángel. Es un bolero con un mensaje especial.

La música la acompaña a todo lado y por eso siempre tiene su reproductor encendido. Sus artistas favoritos del momento son C. Tangana y Billie Eilish.

En la tarima de los Premios Heat. Cortesía

En los Heat

“Es una de las grandes metas que he logrado cumplir”, asegura contenta por su participación en la sexta edición de los premios Heat. De aquello, resalta la presencia de Leila Cobo, vicepresidenta de la Industria Latina para Billboard, quien ofreció una conferencia a la que la cantante asistió. Compartió escenario con Charlie Cruz y Kiko El Crazy (foto).

La nueva música

Esta nave que conduce llamada carrera le ha traído varias aventuras. Una de las más complicadas es la situación actual de la industria musical debido a la COVID-19.

Limitaciones, poco o nada de shows, además de autoaprender de nuevas tecnologías rentables, son parte de los retos a los que se enfrentan. También, los atrasos de sus compromisos.

Para Naíza esto no es diferente. Por eso adelanta que desde hace un año tiene listo un sencillo, con videoclip incluido. Sin embargo, todavía no ha podido ver la luz. Lo lanzará al mercado próximamente, pero no quiso adelantar el nombre.