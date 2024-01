Myriam Hernández, la mujer 'Tauro'

Tras Sinergia (2022) y los dos volúmenes del disco especial Nuestra Navidad (2023), la cantante chilena, Myriam Hernández, quien se ha presentado innumerables veces en Ecuador, grabó su nuevo álbum Tauro, junto a Jacobo Calderón -compositor y productor de sus últimos lanzamientos- y el ingeniero Boris Milán.

Una producción independiente, disponible en plataformas de música digital (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music y YouTube Music).

“La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo”, dijo Myriam Hernández en un breve diálogo que sostuvo con EXPRESIONES.

El álbum incluye, entre otras melodías, los temas Nos lo hemos dicho todo, Solo cuídate y adiós e Invencible, que da nombre a su actual gira de conciertos y la rítmica Con los cinco sentidos.

