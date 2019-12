Silvana sigue celebrando

Silvana continúa celebrando sus 40 años de carrera con un show gratuito que ofrecerá el sábado, a las 19:30, en la concha acústica del parque Samanes, al norte de la ciudad. Con ella compartirán Los Iracundos, Las Chicas Dulces, Israel y su hijo Danny con su banda D’ Solms. En octubre hubo una primera presentación en la plaza Guayarte.

“Este espectáculo es una manera de devolver tanto cariño que me ha dado el público durante estas décadas. Se dice fácil pero tiene un gran significado. Hay personas que nunca me han visto en un concierto y es un regalo que les quiero dar en estas fiestas, además que me sientan cerca”, dice.

El repertorio será variado, las baladas de sus inicios, como 'Volver a comenzar', 'La otra', 'Me enamoré de ti'; algo de música tropical, el tema de la telenovela 'Una mujer' y los de su reciente disco 'De cigarro en cigarro'. Dirigida por Luis Izurieta, en los coros estará su hija Ámar Pacheco y además con sus bailarines.

“Nunca me he festejado, ni siquiera los cumpleaños. Así somos en mi familia. En mis onomásticos solamente se ha hecho una reunión con los allegados, no nada grande, pero ahora quise que mis 40 años sean sonados”.

Para el próximo año tiene previsto grabar un reguetón, pero a su estilo con dosis de romanticismo. “Me atreveré, es un género que está de moda. Todo depende de la letra y de la manera en la que se la dice. Yo he interpretado canciones muy sensuales como 'De gota en gota', que expresa: ‘Suavemente quítame la ropa y derrama el champán en mi cuerpo’. No es grotesca, ni vulgar”. Además probablemente emprenderá una gira musical por Europa y seguirá recorriendo el país.

Silvana pretende continuar con su carrera, pero no descarta en algún momento retirarse. “Hasta que el cuerpo aguante. Cuido mi físico, mi salud y mi imagen. Llevo una vida disciplinada, mi voz es mi arma de trabajo. No paso mala noche, no bebo. Que a pesar del paso de los años, el público vea que luzco bien”, comenta la cantante nacional.