Karol G y Anuel AA confirman su ruptura

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi 3 años que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal como cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público. Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como personas y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos”, dice el texto que compartió Karol G a través de una captura de pantalla que subió a las historias de su cuenta de Instagram la noche de ayer.

Luego de ese mensaje, escribió otro comentario dedicado para sus fanáticos y ex pareja: “Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante esos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto a ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia, y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es INFINITA. RHLM”, finalizó.

Los rumores de que la relación había finalizado comenzaron en diciembre del año pasado ya que como lo dice la cantante, al principio del noviazgo trataron de mantenerse alejados de las redes, pero poco a poco fueron compartiendo más su amor, y cuando lo dejaron de hacer, fue una alarma para todos los seguidores de que algo estaba ocurriendo entre ellos.

Aunque ninguno de los dos hablaba al respecto, el tema fue tomando más fuerza cuando Anuel AA no estuvo presente en el cumpleaños número 30 de Karol G, celebrado el 14 de febrero en una exclusiva playa.

Después de eso, el 25 de marzo, la paisa lanzó su tercer álbum de estudio titulado KG0516 en el que el reguetonero participa en el tema Location, y durante esas fechas, él no dejó de compartir y promocionar a través de su cuenta de Instagram, la nueva producción de Karol. Estos gestos provocaron que los seguidores se emocionaran y pensaran sobre una posible reconciliación que al final no se dio.

Por su lado Anuel AA, conversó sobre lo sucedido en un live y confirmó que ya no están juntos desde hace tres meses. Aprovechó el momento para pedirle a sus fans que no generen conflictos. “Solo quiero pedirle a los míos especialmente, que son como medio salvajes, son guerrilleros, que no hagan ninguna controversia ni guerra con la fanaticada de Karol, ella no me falló ni yo le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente. No fue un problema con otras mujeres”, aseguró.

“Quién sabe, el mundo es redondo, quién sabe si a la larga, a la vuelta se encuentre otra vez”, añadió dejando al aire algún tipo de reencuentro amoroso entre ambos. Según lo dicho, se puede ver que terminaron en buenos términos y que siguen estando el uno para el otro, apoyándose.