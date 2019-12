Javier Parisi: "Vivir es fácil con los ojos abiertos"

Desde hace cuatro años, el artista Javier Parisi (40) interpreta al mayor genio de The Beatles con giras que incluyen diferentes partes del mundo. En una entrevista anterior efectuada por este Diario, hablamos con él de su increíble parecido físico y el tono de su voz y su cercanía con los familiares más allegados del intérprete de Stand by me. Ahora EXPRESIONES conversó con el actor y cantante, natural de Lanús, para saber qué hay detrás del imitador de John Lennon. De esta manera, lo invitamos a compartir sus pensamientos, sentimientos, emociones y opiniones en El Cuestionario.

¿Su vida ha cambiado mucho desde que es considerado el doble de John Lennon?

Mí vida ha dado un vuelco de 180 grados a partir del momento que fui convocado por el entorno íntimo de John para interpretarlo en un musical en Liverpool.

¿Los jardines Strawberry Field de Liverpool, donde transcurrió la infancia de John Lennon, equivaldrían a qué jardines de su niñez en Lanús?

Podría decir que el equivalente a ellos es el estadio y la plaza a la que concurría en mi infancia con mis amigos.

¿Qué es lo mejor que le ha pasado desde que es famoso?

He tenido la suerte de conocer a mucha gente a la cual yo admiraba.

¿Alguna fuente de inspiración además de John Lennon?

Una fuente de inspiración muy grande para mí, además de John, siempre fueron los comediantes, aquellos que por medio de una risa, una canción, del arte en sí despiertan algo en el otro.

¿Qué alimento no puede faltar en su cocina?

Chocolate.

¿Una canción de Lennon para Alberto Fernández?

Si se refiere al presidente electo de Argentina podría decir que Power to the people.

¿Qué música que no sea de Lennon no falta en su auto?

Rod Stewart.

¿Qué disco de The Beatles no puede faltar en la casa de un fan que se respete?

¿Solo uno? Es muy difícil elegir.

¿Cuál es el trabajo más gratificante que ha hecho como Javier hasta ahora?

En una época fui diariero, me encanta el contacto con la gente.

¿Algún ídolo que de carne y hueso pasó a ser de barro?

En líneas generales, mis ídolos son todos de oro.

Si pudiera ser invisible por un día, ¿dónde iría primero?

A un ensayo de Paul.

¿Qué es lo primero en que mira en una persona cuando la conoce?

Físicamente las piernas, internamente la simpatía.

¿Ha tenido alguna mala experiencia con un seguidor de The Beatles o Lennon?

Por ahora no, todos con quienes me he relacionado resultan muy cálidos.

¿Maneja sus propias redes sociales?

Sí, me gusta el contacto con la gente.

¿Manías superadas?

¿Para qué superarlas?

¿Construya una oración con la que definiría su vida hasta el momento?

Parafraseando a John Lennon y poniendo un toque mío: Vivir es fácil con los ojos abiertos,

¿Una sola palabra que describa a Javier Parisi?

Persistente.

¿En tiempos de empoderamiento, cómo ve el feminismo?

Todo en su justa medida y armonía está correcto, los extremos no son buenos.

¿Cuál es su amuleto?

No tengo ninguno por el momento.

¿Se considera un artista político?

No me gusta mezclar lo artístico con una bajada de línea política, me mantengo alejado de eso.

¿Mostraría los glúteos como John Lennon? ¿Ante qué causa o lucha?

Podría ser, debería analizar la posible causa. Ahora no se ocurre alguna para la cual mis glúteos sean determinantes.

¿Alguna vez tuvo una ‘doble fantasía’ con alguien?

Era tan joven que ya no lo recuerdo.

Si tuviera frente a frente a Mark Chapman ¿qué le diría?

La única manera de que eso ocurra es yendo a la cárcel y no está dentro de mis planes.

¿Qué le diría después de tomar el primer sake a Yoko Ono?

Dream is not over (el sueño no ha terminado).

¿Un almuerzo con Mirtha Legrand o un jacuzzi con Susana Giménez?

Un almuerzo con Susana.