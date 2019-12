Justin Timberlake se disculpa públicamente con su esposa, Jessica Biel

Dos actores, una foto comprometedora y un posible escándalo. La combinación perfecta para que el hecho se convirtiera en la comidilla de la prensa rosa. No solo porque Justin Timberlake (38) ha sido siempre discreto con su vida privada, sino también porque la infidelidad vende porque vende. Y ahora había un nombre: Alisha Wainwright (30), su compañera de rodaje en la cinta 'Palmer'.

Las gráficas publicadas por The Sun dejan ver no estaban solos. Pero tomaban una cerveza en una terraza de Nueva Orleans, agarrados de la mano de manera muy cariñosa. La escena no hubiese tenido mayor repercusión si no fuese porque el exmiembro de la banda N’Sync está casado hace siete años con la también actriz Jessica Biel (37), tienen un hijo de cuatro años y medio (Silas) y siempre han sido considerado como una familia estable, digna de imitar.

Con todo ese peso, Justin decidió pronunciarse: “Me alejo de los chismes tanto como puedo, pero siento que, por mi familia, es importante abordar los recientes rumores que están haciendo daño a la gente que amo”, escribió en su cuenta de Instagram el jueves 5 de diciembre. Y agregó: “Hace unas semanas sufrí un error de juicio, pero quiero ser claro: no pasó nada entre yo y mi compañera. Esa noche bebí demasiado y lamento mi comportamiento. Debí haberlo sabido”.

Aseguró también que ese no es el ejemplo que quiere darle a su hijo y que desea pedirle disculpas públicas a quien describe como “mi increíble esposa” y a su familia “por ponerlos en una situación tan embarazosa”. Reconoció que está centrado en ser mejor padre, “y eso no me hizo serlo”.

Dijo también que está muy orgulloso de trabajar en la cinta y que tiene muchas ganas de continuar con el rodaje para que la gente pueda disfrutarla.

Por su parte, Alisha Wainwright ya se había pronunciado y había indicado que "no hay validez para esta especulación (de un romance entre ambos)” y que los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos cuando captaron el momento.