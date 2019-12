Café Tacvba tocó una versión feminista de ‘La Ingrata’

En un concierto por sus 30 años de trayectoria, el grupo de rock mexicano Café Tacvba se presentó este domingo 8 de diciembre en Ciudad de México.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue 'La Ingrata', que sonó en el Foro Sol, el espacio donde tocó la banda.

¿Por qué llamó la atención esta canción? Porque luego de que se criticara que había una parte de la letra que hacía apología al femicidio, en 2017, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, aseguró que no la volverían a tocar. En aquella ocasión, el también creador del grupo musical admitió que la canción tenía un alto contenido machista.

Sin embargo, 'La Ingrata' se escuchó, en la voz de la cantante colombiana Andrea Echeverri en este evento. Se trata de una nueva versión de la melodía, pero feminista.

“No la cantaban desde hace mucho porque se les fue la mano un poquito. Por eso me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, dijo Echeverri antes de entonarla.

La nueva canción incluye mensajes de empoderamiento femenino, como: “Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas (...). Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito”.