En el caso de una artista femenina, ¿importa más su música o sus relaciones amorosas? Esta es una pregunta que, bajo una mirada sexista, ha puesto en duda la carrera y el talento de Taylor Swift.

En innumerables ocasiones, la intérprete ha cuestionado si a los artistas masculinos se les hace el mismo tipo de preguntas o ataques. Esto ante la presión de terceros que han querido minimizar su trabajo al saber que cuenta historias personales.

Con adjetivos como “despechada”, “dolida” y que “no supera a sus ex”, se ha tratado de tachar a la multipremiada cantautora. Y no solo porque escriba sobre esas personas, sino que también se la ha señalado por el número de relaciones que ha tenido. ¿Desde cuándo eso es un tema para comentar?

Además, parece que ese número solo se vuelve relevante cuando quien los acumula es una mujer, pues no despierta la misma consternación cuando se habla de cuántos noviazgos han tenido, por ejemplo, Justin Bieber, Drake o John Mayer.

Cuando se es una figura pública, se vuelve normal estar en boca de cualquiera, aunque nadie está preparado del todo para ello. Siempre se puede. Sin embargo, ¿son los medios de comunicación los encargados de cambiar la narrativa sobre lo que aún se les sigue cuestionando a las mujeres artistas?

¿Publicidad o abuso de la vida privada?

En abril de este año se dio a conocer que Taylor Swift había terminado su relación con el actor Joe Alwyn. Ante esta noticia, diversas marcas quisieron aprovecharse de la ruptura e idear alguna publicidad fuera de lo común, pero salió mal.

Una de esas fue Starbucks. En uno de sus establecimientos colgó un cartel con diferentes bebidas bautizadas con los nombres de los exnovios de la cantante, junto a la pregunta: “¿Qué ex de Taylor Swift eres?”.

Calvin Harris fue descrito como un “frappé de vainilla”, Joe Alwyn como un “chai caliente con leche de avena” y Harry Styles como un “latte caliente de vainilla”. Joe Jonas, Tom Huddleston, John Mayer, Taylor Lautner y Jake Gyllenhaal también estaban incluidos en el menú.

Las opiniones de los internautas estuvieron divididas. Unos decían que era poco profesional, para otros no era algo tan serio. Más tarde, el gigante del café informó a través de su cuenta oficial de Twitter que el cartel había sido retirado porque iba en contra de sus valores. “Gracias por llamar nuestra atención. Esto ciertamente no defiende nuestra misión y valores, y el cartel ha sido retirado por la tienda”, decía el tuit.

Pizarra promocional de Starbucks Twitter

La opinión

Ante la pregunta planteada por EXPRESIONES acerca de qué es lo que más pesa en las artistas, si su vida personal o su talento en la música, la cantautora ecuatoriana Ceci Juno sostiene que es bastante subjetivo. “Varía dependiendo del artista, de cuánto está dispuesto a contar públicamente o a describir en una canción. Solo ella puede sentir si cruza esa línea de exposición de la vida privada”. Sostiene, sin embargo, que cuando un artista reconocido describe una experiencia personal de ruptura, los medios de comunicación y el público se interesan más en el tema. “Toda esta información en conjunto constituye definitivamente la vida privada y no necesariamente es la canción en sí. Muy rara vez se dan nombres”.

Para la creadora del álbum Temporal, el 99 % de veces hay eventos ficticios en las canciones y es simplemente para la construcción de la historia. “Lo que yo diría es que una buena regla para una canción es no compartir algo que no dirías en un escenario o no contarías en una reunión públicamente”.

Considera que la vara con la que se mide a las mujeres en comparación a los hombre en términos generales es totalmente distinta, más aún cuando se es artista, ya que tienen un foco puesto encima y a diario se desmenuza todo lo que están haciendo, cómo se expresan, qué visten, entre otros detalles.

“Por ejemplo, el caso de Shakira con la sesión que hizo con Bizarrap es algo que se ha hecho mil veces antes. Pero el hecho de que ella sacara esta canción sin pedirle perdón ni permiso a nadie, sumado a la situación mediática por su divorcio, la convierte en la receta perfecta para que la hagan pedazos. Es algo que miles de hombres reguetoneros y de hiphop han hecho antes. Ellos son más explícitos en sus letras y, aun así, nunca se había visto el escrutinio en el que cayó Shakira por esa canción. Es bastante injusto”, finaliza.