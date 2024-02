Muere Cat Janice, la mujer que hizo una canción para asegurar el futuro de su hijo

Muere a causa del cárcel terminal que padecía Cat Janice, la cantante y compositora estadounidense que se hizo viral en enero pasado una canción para que las regalías sean destinadas a su hijo cuando ella ya no estuviese.

La familia de Cat, de 31 años de edad, comunicó en redes que la cantante "vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en paz al saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias".

En 2022, Cat Janice descubrió un bulto en su cuello y fue diagnosticada con un sarcoma, un tipo raro y agresivo de tumor canceroso en el músculo escaleno. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando como científica de información geoespacial, estudiando para obtener una maestría y creando su propia música. Se sometió a cirugía y quimioterapia para tratar el tumor. Durante su tratamiento, trabajó en su álbum 'Modern Medicine', que incluyó la emotiva canción 'Wishing I Was You', inspirada en su experiencia con el cáncer.

En enero de 2024, cuatro días después de comenzar los cuidados paliativos, Cat Janice lanzó su canción 'Dance You Outta My Head' en TikTok. Coescrita con Max Vernon, la canción habla sobre superar las dificultades y simplemente bailar los problemas.

Cat Janice decidió lanzar la canción de manera independiente para que los ingresos beneficiaran a su hijo de 7 años: "Creo que me están llamando a casa. Mi última alegría sería si preguardas mi canción 'Dance You Outta My Head' en mi biografía y la reproduces, porque todos los ingresos irán directamente a mi hijo", escribió en ese entonces.

