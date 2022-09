El cineasta surcoreano Kim Ki-duk murió por el coronavirus en diciembre de 2020 pero logró acabar el rodaje de su última película, "Kone Taevast" (La llamada de Dios), montada por su amigos y estrenada hoy en Venecia.

Cerca de 40 películas de 15 países en festival de cine en Ecuador Leer más

"¿Qué es la vida, la juventud o la vejez? Cuanto más se acerca la muerte, más los seres humanos echan en falta su juventud. Echo de menos mis veinte años. He cometido muchos errores en mi juventud y si pudiera retroceder en el tiempo, me gustaría actuar bien. Pero la vida no vuelve atrás", anotó el cineasta sobre su película.

Kim Ki-Duk, referente del cine de autor más osado de su país pero vilipendiado al final de su carrera por las acusaciones por abuso sexual en su contra, murió en diciembre de 2020 a diez días de cumplir 60 años por las complicaciones provocadas por la COVID-19.

Su fallecimiento tuvo lugar lejos de su país natal, en la capital letona, Riga, adonde había viajado pocas semanas antes con la intención de quedarse a vivir.

El cineasta, considerado clave en el cine asiático de las últimas décadas y autor de obras como "Hierro 3" (2004) o de "Pietà" (2012), que le valió el León de Oro en Venecia, logró terminar su último largometraje, que ha tenido que ser montado por sus amigos.

"La llamada de Dios" es un ejemplo más del interés por el umbral entre la dulzura del sueño y la ferocidad de la realidad.

En la obra, una mujer que desea enamorarse conoce al hombre a priori perfecto hasta que una misteriosa llamada la saca del sueño en el que había imaginado esa emocionante relación.

Al otro lado de la línea habla Dios, que le propone seguir soñando para ver cómo acaba la historia o despertarse para que todo lo imaginado haya ocurrido en la vida real, más allá de su cama.

Will Smith no es el único famoso de Hollywood que ha alborotado Ecuador Leer más

La mujer (Zhanel Sergazina) decide continuar su ensoñación pero lo que al principio era una arrebatadora pasión, pronto deviene en una pesadilla de posesión, traición y sadismo.

Con esta disyuntiva póstuma de dos extranjeros que hablan letón en la remota Kirguistán, rodada en el verano de 2019, el mundo de Kim Ki-Duk ha vuelto al Festival de Venecia, donde atesoró algunos de los éxitos más sobresalientes de su trayectoria desde el año 2000.

En 2004 obtuvo el León de Plata - Premio Especial por la Dirección por "Hierro 3" y en 2012 se alzó con el León de Oro por "Pietà", pero en el certamen italiano también estrenó la polémica "La isla" (2000), "Address Unknown" (2001), "Moebius" (2013) y "Geumul" (2016).

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, el director de la Mostra, Alberto Barbera, lo elogió como "un gran artista de enorme talento e insólita personalidad" y por su "incansable gusto por la provocación".