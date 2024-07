Morat ofreció un emotivo concierto para más de 30,000 fans

En 2015, la banda colombiana Morat se alistaba para dar su primer concierto. Era en un céntrico bar del centro de Madrid, España llamado El Intruso, y los nervios no les daban tregua.

“Era una presión horrible, porque además de ser el primer concierto, también había prensa, y lo sentíamos como si todos nos estuvieran juzgando”, recordó Simón Vargas, bajista de la agrupación.

Casi un década después, la afamada banda colombiana decidió dar inició a su primera gira de estadios, ‘Hasta Que Amanezca’ en esa misma ciudad, esta vez ante 56,000 fanáticos enardecidos.

Y desde esa cita el mes pasado, y por otras veinticuatro fechas más, Morat mantiene esa nostálgica travesía por los grandes estadios de los países donde llegaron años antes a presentare en bares y pequeñas salas de concierto.

“Ha sido una experiencia bastante bonita. En la mayoría de los países que estamos visitando hemos tenido un proceso escalonado de muchos años, empezando en lugares chiquitos y volviendo a lugares un poco más grandes. Sin duda llegar a los estadios es un momento de desbloqueo, de llegar finalmente a esos espacios con los que uno soñó desde chiquito”, comentó Vargas a EXPRESO.

El sábado, la banda se presentó por primera vez en el Estadio Olímpico Atahualpa, en un recital que marcó una de las producciones más grandes en la historia de los conciertos en Ecuador. El evento reunió a 30 mil fanáticos.

Para los artistas, el concierto, y el que ofrecerán en el Estadio Alberto Spencer del Puerto Principal el próximo sábado 27 de julio, marcan un nuevo y emotivo encuentro con sus fans ecuatorianos, a quienes agradecieron su apoyo y cariño.

“Estos son el sexto y séptimo concierto que damos en Ecuador. Tenemos una relación muy estrecha y de muchos años con este país y es bonito estar en escena, reconocer a la gente y saber que han estado con nosotros antes”, señaló Juan Pablo Isaza, vocalista de la banda.

Y aunque en el setlist de la gira están algunos de sus temas más populares, entre ellos ‘Cómo te atreves’, ‘Mi nuevo vicio’ y ‘Besos en guerra’, ‘Antes de que amanezca’ también marca una nueva época para Morat.

La banda se presentó el sábado en Quito. En Guayaquil darán un concierto el 27 de julio. ANGELO CHAMBA

Este cambio empezó hace tres meses, con el lanzamiento de ‘Faltas tu’, un romántico tema con un video en el que priman las acciones cotidianas.

Nos encanta el giro que esta tomando nuestra música y la predominancia que le estamos dando a los instrumentos. Este concierto es una prueba de ello y ‘Faltas tu’ es la primera canción de un nuevo disco con el que estamos muy contentos”, aseguró Isaza.

El músico añade que, en sus doce años de trayectoria, la música de Morat ha dado varios giros, y que este es solo un más.

CUÁNTA ENERGÍA, QUITOOO. 🇪🇨

¡¡¡GRACIAS POR ESTA NOCHE!!! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — Morat (@MoratBanda) July 21, 2024

“Cada dos o tres años tenemos un día o un momento muy evidente que marca ese cierre”, dijo.

En Quito, el recital también contó con varias novedades, como la presencia de un hexágono en el medio de la cancha, donde los fans pudieron disfrutar de los artistas más cerca que nunca, y con pulseras interactivas que introdujeron al público en el show sin tener que estar cerca del escenario. A la par, los músicos ofrecieron un impresionante show de luces y pirotécnica que encantó a los asistentes.

Morat es todo lo que está bien en la vida pic.twitter.com/jsvV1drsy6 — Valeria (@valerore) July 21, 2024

Soñar junto a sus fans

La energía y entusiasmo del público se sintieron desde las primeras horas de la tarde, cuando miles de personas comenzaron a llegar al Estadio Atahualpa, vestidas con pijamas de todos los estilos.

Y es que, tras concluir su última gira en febrero de este año, la agrupación dejó atrás su ‘look’ oscuro con el que se dio a conocer, para incluir un vestuario mucho más colorido, y cuya renovación también se volcó a sus fans, a quienes pidieron ir a los recitales de 'Antes que amanezca' en pijamas.

El baterista Martín Vargas, invitó a sus seguidores a unirse a este 'dress code' para que pudieran ‘soñar’ junto a ellos, explicando que la gira se llama 'Antes de que amanezca', por lo que el concepto del show son los sueños.

“La idea de irse en pijama no necesariamente es irse con la pijama con la que duermen todos los días. Lo que queremos es que nos acompañen en una noche de sueños, y para eso queremos que se pongan la ropa que se pondrían para soñar”, dijo.

El músico añadió, no obstante, que el ‘dress code’ no era obligatorio. “La idea es que se inspiren en las pijamas; no tiene que ser absolutamente literal y no hay respuestas correctas más allá de que se diviertan”, señaló.

Sin embargo, en Quito sus fans siguieron la consigna al pie de la letra, llenando el estadio con sus 'looks' en pijamas y con coloridos accesorios.

Un esfuerzo colectivo

Tras una larga carrera juntos, los músicos afirman que esta nueva etapa es, como toda su discografía, un trabajo colectivo.

“Es muy cool trabajar juntos como banda e identificar cuales son las fortalezas de cada uno. Se vuelve muy interesante, particularmente en lo que tiene que ver con la composición de las canciones. Hemos llegado a dinámicas muy chéveres en las que encontramos la manera de que al final la canción tenga el sello de los cuatro”, indicó Vargas.

Este añadió que los métodos de composición y de escritura son distintos para todos los integrantes, pero que más allá de ser un generador de conflictos, consideran que esas diferencias son una fortaleza.

“El hecho de venir de lugares musicales tan distintos hace que lo que cada uno está buscando cuando componemos sea completamente distinto a lo que piensa el otro, y eso es lo que hace que el sonido de Morat sea tan diferente, y lo que nos permite aprender del otro”, comentó.

