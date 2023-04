Una noticia positiva. Annie Zambrano, Miss World Ecuador 2022, es la imagen de una campaña de educación vial, cuyo objetivo es que las personas cumplan y respeten las señales de tránsito y los controles viales para disminuir los accidentes en las calles y carreteras ecuatorianas.

Es que hay cada loco manejando que da terror. Este es el quinto país con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Este plan se ha activado en Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y Manabí. La soberana viajará a Dubái el último trimestre del año para el certamen internacional.

Es la sucesora de Ámar Pacheco, creció con disciplina militar y estudia Lenguas Extranjeras.

Leo Evolution. cortesía

Leo Evolution 'cayó en la trampa'

Un guayaquileño anda suelto en la Madre Patria. Durante su estadía, Leo Evolution no se ha dormido en los laureles y ha sacado el reguetón romántico 'Caí en su trampa' que gira en torno a un hombre dominado por una mujer que juega con él. Sus amigos le hacen bromas, pero les aclara que no es el dominado, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En todo caso no sería el primero ni el último.

Carlos Armanza, agradecido con Rocío Cedeño

El exdirector de noticias de TC Carlos Armanza, quien ahora vive en Estados Unidos con su familia, se emocionó al leer en este suplemento que su excompañera Rocío Cedeño lo mencionó y agradeció.

“Emociona cuando hay personas como Rocío que desde su corazón agradecen a quienes trabajaron con ella y los recuerda con afecto, lo cual me regocija el alma, cuando la ingratitud en los seres humanos es lo más común, gestos de esta naturaleza hacen abrigar la esperanza de que hay personas agradecidas por lo poco o mucho que se les pudo aportar en su carrera profesional. Rocío será siempre una excelente profesional y un ser humano con un corazón gigante”.