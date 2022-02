Ayer se realizó la presentación de las candidatas del Concurso Nacional de Belleza. Este año fueron 16 las candidatas. De aquí salen dos bandas importantes: Miss Supranational y Miss World, pero una de las características del concurso es tener una representante de cada provincia.

Sin embargo, esta vez eso no fue posible porque, para “dejar de ser banda débil”, tienen que ser más estrictos. “Sí, hay muchas chicas talentosas que quedaron fuera, pero si no contestaron el e-mail o la primera llamada no hubo vuelta atrás.

Concurso Nacional de Belleza: María Clara Álvarez gana como Top Model Leer más

Así es en el extranjero y tenemos que poner mano firme para seguir cosechando triunfos”, explica Tahíz Panus, directora del certamen, quien cerró esta idea con la frase: “Somos como un campamento militar pero con amigos, sin gritos. Aquí, si algo no funciona, se lo habla, pero tenemos que ser muy estrictos. Tenemos que seguir trayendo coronas”.

Por eso, también se crearon bandas nuevas, al tener varias representantes de un mismo cantón. “Tenemos ahora Señorita Guayaquil y Señorita Quito Metropolitano, además de Señorita Costa y (Señorita) Sierra”.

La ganadora del primer 'fast track', denominado Top Model, lo ganó la cuencana María Clara Álvarez de 27 años.

Virginia Limongi queda como nueva animadora de 'En Contacto' pero no la dejan celebrar Leer más

María Clara desfilando en el CNB. Ganó 30 puntos. Christian Vásconez // Expreso

Una reina motera

Intrépida. Esa es la mejor palabra para describir a la modelo cuencana María Clara Álvarez.

Su personalidad arrolladora, cautivante sonrisa y dominio de la pasarela hicieron que destacara en la primera prueba.

Pero lo que enamora de una reina es su historia de vida. Y ella es una amante de la adrenalina, la velocidad y la aventura. “Soy una motera de corazón. Amo mi moto”, dijo muy entusiasmada a EXPRESIONES.

“Yo hago moto de pista. Toda mi vida he amado viajar en una, la mayoría de veces de copiloto, pero desde el año pasado ya tengo la mía. Conduciendo sola no he tenido accidentes, pero en el pasado sí tuve tres. Yo tomo mi moto, le pongo mis maletas y tomo las carreteras del país. De hecho, iba a venir a Guayaquil en la mía, pero era demasiado equipaje para esta ocasión y la tuve que dejar”, contó la rubia.

Cynthia Viteri: Así fue confeccionado su lujoso vestido Leer más

Ámar Pacheco, candidata a Miss World. Christian Vásconez // Expreso

La segunda tanda del Miss Mundo se acerca

Segura pero no confiada. Así se siente la cantante y modelo Ámar Pacheco, actual representante de Ecuador en el Miss Mundo (Miss World). Ella logró ya un gran paso en el concurso de belleza más longevo del mundo: hacer que el país clasifique por quinta vez. Ella es parte del top 40 y por eso este 13 de marzo regresará a Puerto Rico para continuar con la gala final, que quedó inconclusa el pasado mes de diciembre por el contagio masivo que tuvieron las participantes.

Ámar comentó que serán dos días largos de ensayos, para el 16 ya tener la gala final. Aún sigue ultimando detalles de su vestido y qué diseñador la vestirá, puesto que tiene pensado hacer algunos cambios. También viajará sola.

Por otra parte, su carrera como cantante sigue pendiente. Confirmó que tiene listas un par de baladas y que a finales de año le encantaría sacar un EP. ¿Será primero la corona o el disco? Nada está dicho.