La competencia inicia a las 07:00 hora de Ecuador.
Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la pasarela en traje de baño

Samantha Quenedit ha mostrado seguridad, carisma y un excelente desenvolvimiento en cada una de las actividades

Ecuador continúa brillando en Miss Grand International 2025. Samantha Quenedit llega al desfile en traje de baño dentro del top 15 de favoritas.

Su presencia no pasa desapercibida, y su nombre suena cada vez con más fuerza entre las posibles finalistas y ha demostrado que tiene buen dominio en la oratoria, pasarela y talento.

La ecuatoriana sorprendió al jurado con una presentación que refleja tanto su preparación como su versatilidad artística.

La buena recepción que tiene su desempeño refuerza las expectativas del público ecuatoriano, que ve en Samantha una posibilidad real de alcanzar la corona.

El Miss Grand International abrió la votaciones.

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Ecuador en el certamen de belleza?

Presentación en traje de baño de Samantha Quenedit

La pasarela será transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales de Miss Grand International en Facebook y YouTube.

La gala inicia a las 07:00 de la mañana, hora de Ecuador (19:00 en Bangkok), y marcará un momento clave en la competencia.

El público tiene la oportunidad de apoyarla directamente a través de la votación oficial por el título "Poder del Año" (Power of the Year) en la Ronda 1, una fase clave que podría asegurarle un puesto en el Top 20 de finalistas.

En Facebook, debes buscar la página oficial de Miss Grand International y dar "me encanta" (corazón) a la foto oficial de Miss Grand Ecuador – Samantha Quenedit. Cada "me encanta" otorgado por nuevos seguidores de la página suma 5 puntos. Mientras que en Instagram, 1 "me gusta" equivaldrá a 10 puntos.

