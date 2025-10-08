Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Ecuador en el certamen de belleza?

Las votaciones ya iniciaron y Samantha Quenedit podría asegurar un puesto en el Top 20 de finalistas. Vota aquí

La ecuatoriana Samantha Quenedit, representante del país en Miss Grand International 2025, continúa destacándose en el concurso internacional. Ahora, el público tiene la oportunidad de apoyarla directamente a través de la votación oficial por el título "Poder del Año" (Power of the Year) en la Ronda 1, una fase clave que podría asegurarle un puesto en el Top 20 de finalistas.

¿Cómo funciona la votación?

La Ronda 1 ya está abierta y es rápida y decisiva. El sistema de votación se basa en la interacción en redes sociales y se cuenta únicamente a través de nuevos seguidores en dos canales oficiales:

En Facebook, debes buscar la página oficial de Miss Grand International y dar "me encanta" (corazón) a la foto oficial de Miss Grand Ecuador – Samantha Quenedit. Cada "me encanta" otorgado por nuevos seguidores de la página suma 5 puntos. Mientras que en Instagram, 1 "me gusta" equivaldrá a 10 puntos.

Es importante asegurarse de seguir la cuenta antes de reaccionar, ya que solo se contarán los votos de usuarios que comienzan a seguir la página durante esta ronda.

Vota aquí por Ecuador en Facebook: https://www.facebook.com/photo

Vota aquí por Ecuador en Instagram: https://www.instagram.com

¿Hasta cuándo se puede votar?

La votación estará abierta hasta el 9 de octubre a las 21:00 (hora de Tailandia), lo que equivale a las 09:00 en Ecuador.

Este voto puede marcar la diferencia para que Ecuador llegue al Top 20 de uno de los certámenes más importantes del mundo.

