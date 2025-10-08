Expreso
Las candidatas se preparan para el desfile en traje de baño.
Las candidatas se preparan para el desfile en traje de baño.Cortesía

Miss Grand International 2025: ¿Cuándo y dónde ver el desfile en traje de baño?

La gala iniciará a las 07:00, hora de Ecuador

Ecuador sigue dando de qué hablar en Miss Grand International 2025. La representante nacional, Samantha Quenedit, ha tenido una destacada participación en el certamen, lo que le ha valido un lugar entre las 15 favoritas del concurso.

Desde su llegada al evento internacional, Quenedit ha mostrado seguridad, carisma y un excelente desenvolvimiento en cada una de las actividades oficiales.

Su prueba de talento fue bien recibida por el jurado, donde demostró no solo su preparación, sino también su versatilidad. Además, su pasarela en la última actividad logró captar la atención de los seguidores del certamen, consolidando su posición como una fuerte candidata rumbo a la final.

Nicky Dumas

Nicky Dumas despega con Caja Negra, su primer álbum y una nueva etapa musical

Leer más

¿Cuándo y dónde ver el desfile en traje de baño?

Este jueves 9 de octubre se llevará a cabo la pasarela en traje de baño de las candidatas y será transmitida en vivo en la página oficial de Facebook y Youtube del Miss Grand. La gala arrancará a las 07:00 de la mañana, hora de Ecuador, coincidiendo con las 19:00 en Bangkok.

El 13 de octubre se realizará la presentación en traje típico, el 15 de octubre será la preliminar y la gala final está prevista para el 18 de octubre.

Destacada en talento y pasarela

La prueba de talento, donde Samantha dejó ver una faceta artística que sorprendió al público, sumó puntos importantes para su clasificación. Asimismo, su pasarela reciente, realizada durante una de las actividades oficiales previas, fue elogiada por su elegancia, actitud y porte escénico.

Con estas actuaciones, Ecuador mantiene una presencia sólida y prometedora dentro del top 15, lo que mantiene viva la esperanza de ver a la ecuatoriana entre las finalistas del certamen.

