Mirella Cesa: "Me dio una depresión fuerte al inicio de mi embarazo"

Para Mirella Cesa, septiembre es un mes especial porque será cuando nazca su segunda hija, Amaia. Ya tiene 39 semanas de embarazo, según la artista puede llegar en cualquier momento. “Cuando quiera, a su tiempo, a la que he sentido y ha vivido dentro de mí”, dice.

Isaac Delgado: "Fue un acto espontáneo, loco y desesperado" Leer más

No ha sido una etapa fácil. “Ahora todo está bien, gracias a Dios, pero me dio una depresión fuerte al inicio de mi estado y lo cuento porque es bueno visibilizarlo para que las mujeres que lo necesiten busquen ayuda. Sentía una desconexión de todo, es complicado describirlo”, cuenta a esta sección y añade que a veces “la mente nos juega trucos, gracias a Dios y a mi fe salimos de eso. Atravesar esa tormenta me hizo más fuerte, si pasan por un momento difícil en la vida hay que saber que no están solas, a todos nos toca de diferentes maneras”.

El último mes de su embarazo ha sido un regalo, según Mirella, “para disfrutar de esta bendición. La ñaña se siente feliz, será su otra mitad y la espera con mucho amor”.

Lee también: Mirella Cesa: “Mi maternidad es tan colorida como mis looks”

Su primogénita, Emma, nació en 2019, antes de la pandemia. Las niñas son fruto de su matrimonio con Alejandro Menéndez, con quien se casó en 2009. “Ahí nos quedamos, ya no más hijos”, contesta cuando se le consulta si con Amaia ‘cierra la fábrica’ de bebés. Como la mayoría de mujeres en su estado tuvo muchos antojos, en su caso le dio por comer mango con sal.

Con su familia. Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!