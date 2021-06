Miranda McKeon es diagnosticada con cáncer de mama

La actriz estadounidense Miranda McKeon, de 19 años, publicó a través de sus cuentas en las redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La artista acompañó la inesperada noticia con un positivo mensaje.

Según reseña el medio mexicano La Botana, Miranda, conocida por su personaje de Josie Pye’ en la poular serie de Netflix 'Anne with an E’ publicó una gráfica en la que viste una bata de hospital: “¡El rosa es mi nuevo color! Es con un corazón pesado pero esperanzado, que comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama…porque he decidido hablar de esto en las redes sociales, dar información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”.

Miranda, nacida en Nueva Yersey, también agradeció el apoyo de su familia y de la gente que la quiere.

Sus pensamientos hablan de esperanza, de que el cáncer de mama tiene tratamiento y se puede curar: “No quiero que la gente se asuste, el cáncer de mama puede ser tratado con quimioterapia, radioterapia o cirugía, estaré bien”.