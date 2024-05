Miranda Cosgrove y la aterradora historia de su acosador

Miranda Cosgrove vivió hace un par de años una aterradora historia de acoso por parte de un seguidor. En una reciente entrevista, y en el marco del estreno de la serie Bebé reno de Netflix, la actriz revivió los peores momentos de esta situación.

La estrella de iCarly, de 30 años, tuvo una extraña experiencia con un hombre que la acosaba y finalmente se prendió fuego y se disparó fatalmente en el patio delantero de su casa en Los Ángeles. Antes de suicidarse logró dispararle a una mujer que se parecía a Miranda mientras conducía frente a la propiedad.

“Esa es otra razón por la que voy tanto a la casa de mis padres”, le dijo a la revista Bustle.

“Simplemente no me siento muy segura en esa casa. Durante los dos años posteriores de que sucedió, realmente no me quería quedar allí. Luego entré en una relación y como esa persona estaba ahí conmigo, tenía menos miedo. Pero no me gusta mucho estar ahí sola”.

Desde entonces ha estado buscando un nuevo hogar, pero aún no lo ha encontrado. También reveló que se encontró con la mujer a la que su acosador le disparó en un evento años después.

“Esta chica se me acercó y me dijo: ‘No sabía si debía decirte esto aquí o cómo decirlo, pero en realidad soy la chica que estaba en tu casa a la que le dispararon’. ”, recordó.

Miranda también habló de la serie Baby Reindeer (Bebé reno) de Richard Gadd, y si haría algo así para plasmarlo en televisión. “Siento que si fuera yo, y tuviera que volver a pasar por mis experiencias más terribles y luego tratar de representarlas, sería algo muy complicado”, reflexionó.

