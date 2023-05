Miley Cyrus no se siente segura cantando frente a grandes multitudes

"Durante años cargué con cierta culpa y vergüenza por la controversia y los disgustos que causé", fue una de las citas más destacadas de la entrevista que ofreció Miley Cyrus, de 30 años, a la revista Vogue de Inglaterra de la que es portada este mes.

Taylor Swift: “Nunca había sido tan feliz en mi vida como ahora” Leer más

Aquí, la artista habló de todo. Desde su comportamiento que llamó la atención por muchos años, su relación con Disney, cómo le afectaron los comentarios de terceros sobre su vida y cómo fue juzgada por mucho tiempo, y hasta sobre su relación y posterior divorcio con el actor Liam Hemsworth.

Aunque evita los clichés de estrella infantil, admite que su vida no ha sido sencilla. Reconoce que lleva unos meses padeciendo de un dolor crónico e inflamación, que desciende siempre que se ha excedido. “Después del disco tuve un brote”, cuenta que fue un episodio a principios de años.

Romain Gavras, ¿Quién es el nuevo novio de Dua Lipa? Leer más

"Me dolía mucho. Había ido a la fiesta de presentación de Gucci, había ido a Versace, ya sabes, mis glándulas suprarrenales se habían agotado un poco, y yo estaba de vuelta en la vida de “estrella del pop” y me di cuenta de que tenía este brote. Y luego, cuando fui a esquiar, que no tiene mucho sentido porque es, como, super activo, pero me sentí mejor. Creo que fue porque yo era anónima en mi equipo de esquí. Llevaba puestas mis grandes gafas, ya sabes, y nadie sabría quién soy", aseguró.

Esta situación ha provocado que no se sienta segura ahora haciendo giras multitudinarias, es decir con más de 100 mil personas viéndola. Reveló que le cuesta conectar con el público y se sienta sola cantando. Está priorizando cuidar su salud mental y física. En la conversación contó que lleva un año haciendo terapia EMDR que le ayuda a eliminar las sensaciones físicas asociadas a sus recuerdos dolorosos. Hasta ahora está un poco lejano que haga un tour, a pesar del éxito que está teniendo su álbum Endless Summer Vacation.