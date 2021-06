Mike Bahía y sus formas de romper la rutina

Ser artista es sinónimo de llevar una vida pública que está expuesta todo el tiempo a recibir comentarios de terceras personas. Algunos han aprendido a manejar de mejor forma su privacidad, y por eso hay muchas cosas que el público desconoce de ellos ya que se encargan de blindarlas al máximo.

Entre esa lista está el cantante Mike Bahía, quien desde hace casi 9 años mantiene una relación amorosa con Greeicy, de la que el mundo está enterado, pero que sin embargo la pareja la tiene muy resguardada.

En una conversación con EXPRESIONES como parte de su gira promocional, el colombiano presenta La rutina, su nuevo sencillo que tiene un corte muy personal puesto que habla de ese amor que tanto lo ha nutrido y ayudado a florecer, pero que en ocasiones lo pone muy vulnerable por la distancia. Además, comparte algunas reflexiones sobre qué hacer para no caer en esta temida palabra.

Cuando uno es más joven piensa que una vida sin rutina es una vida libre; sin embargo, mientras va creciendo se da cuenta que es importante tener una, ¿cómo se lleva con ella y la considera necesaria para el día a día?

La rutina no es mala, es como hablar del calendario. El calendario es una forma de medir nuestro día a día. Tener una rutina es importante porque te da estabilidad emocional, mental y organización. En el amor, considero que la rutina te puede direccionar a la monotonía, si no hay ejercicios para salir, si no está el departamento de innovación y desarrollo activo (risas). Tampoco si no hay espacio para cada persona, ya que sin eso puedes terminar dando las cosas por sentado.

Y la rutina amorosa, ¿qué hace para romperla cuando siente que está cayendo ahí?

Ahí es lo lindo de estar bien acompañado, tú mismo lo percibes. Yo pienso que uno logra ser inteligente emocionalmente y uno logra entender qué está haciendo bien y qué puede hacer mejor. Cuando uno da algo por sentado está entrando a una zona de confort y esa no es positiva porque así no se vive la vida, hay que vivir el día a día. Uno no se debe abandonar a sí mismo y tampoco perder la admiración que ve en el otro. Yo creo que cuando la rompo es cuando inicio nuevos ciclos que es constantemente, cuando lanzo una nueva canción, nueva gira, eso me saca de la monotonía y salgo de la rutina de inmediato.

Una relación es como una tercera persona que hay que cuidar, ¿cómo se da cuenta cuando le hace falta algo?

Yo siento que la comunicación es muy importante, pero observar también lo es. Yo pienso que cuando uno no mira, no va a percibir nada, pero hay que observar sin pretender que ya me la sé todas. Hablemos de la relación como tercera persona, cuando la observas de verdad te das cuenta que de pronto le hace falta echarse un baño, una afeitada o ir un poco al gimnasio. Siento que solo con dedicarte a observar, con el fin de sumar, va a permitir darse cuenta qué es lo que necesita.

¿La canción y el videoclip van dirigidos para Greeicy?

La canción está lista hace rato, pero no le había dado ese norte tan personal que decidí hacerlo cuando hice el coro con el productor Keityn. Siento que logré engancharme tanto con ella, que quise que las personas lo hicieran de la misma manera, siendo honesto, transparente, desnudando mis sentimientos, y mostrando la nostalgia que me acompañaba en ese momento. Hemos tenido un año donde a Greeicy y a mí el trabajo nos ha separado un montón, después de que venimos de una pandemia que nos tenía uno al lado del otro, y eso obviamente ha impactado. Aproveché ese sentimiento para vivir esta canción al máximo.

¿Qué ha estado haciendo en estos últimos meses que no se lo había escuchado musicalmente?

Durante este tiempo lancé una colaboración que al principio iba a estar en mi álbum pero que Jordy Jill la quiso para él y lo apoyé, se llama Darte amor, que evoca unas partes de un tema de Proyecto Uno, que a mí en lo personal es un grupo que me encanta. Luego estuve en Miami trabajando en mi disco y montando la gira que realicé en algunas ciudades de Estados Unidos. Después regresé a Colombia y alisté todo para irme a Perú, donde soy jurado en el programa La Voz.

¿La vida profesional de Mike Bahía tiene un antes y un después desde que ganó el Grammy?, ¿en qué ha cambiado?

Yo siento que este Grammy más que llegar a cambiar, llega a sumar. A darme las palabras o los hechos para agradecerle a las personas con las que trabajo desde el primer día y a las que escuchan mi música, es como decirles ‘Hey vamos bien, si ustedes me dieron un play, me dieron un voto, dedicaron mi canción, aquí está el resultado’. También el apoyo que me ha dado mi pareja y el cambio de visión de estar en una relación tan bonita hoy da frutos y es una manera de agradecer. Es para sumar en gratitud y para sumar en compromiso de ir por más.

Más sobre el rodaje de La rutina

El video fue grabado en Medellín y Mike le transmitió al equipo de producción todo lo que estaba sintiendo en ese momento. “Creo que interpretamos entre todos muy bien la sensación de este tema. Está hecho con tomas inéditas del video de Buscándote, Amantes y Esta noche, todos en los que he colaborado con Greeicy”, añade.

“Ha sido una bonita bendición estar bien acompañado. Como dije cuando me gané el Grammy, creo que lo más inteligente que he hecho en mi vida es volverme loco por una mujer”.