Danna Paola deja atrás el desamor

Cada vez que Danna Paola anuncia un nuevo proyecto en redes sociales, se vuelve tendencia a nivel mundial. En esta ocasión, la joven mexicana de 25 años, que sorprende a sus seguidores con un nuevo tema musical. El 17 de junio, fue el estreno de 'Mía', su más reciente sencillo como solista luego de lanzar su álbum 'K.O.' en enero.

Es que, aunque la artista se encuentra actualmente en España siendo juez del programa 'Top Star', Danna Paola ha dividido su tiempo para no dejar a un lado su faceta musical. 'Mía' es una canción que destila empoderamiento, felicidad y fuerza femenina al no hablar del desamor, sino de las oportunidades que tienen de estar soltera.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé MÍA; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo…Welcome to the new me”, expresó Danna Paola a través de un comunicado.

Agrégala a tu playlist

Si aún no sabes dónde puedes escucharla, 'Mía' ya está disponible en todas las plataformas musicales como Apple Music y Spotify. Además, el video también se encuentra en Youtube, plataforma en la que en menos de 15 horas de su estreno, suma más de medio millón de reproducciones.

En el audiovisual, que fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche, Danna Paola aprovechó para mostrar sus dotes actorales y de baile. El vestuario colorido y los efectos de luces en tonos neón fueron el punto focal de todo el video.

Debe saber

'Mía' fue escrita por Danna Paola junto a Pablo Martin y producida por The Swaggernautz, Pablo Valda y Pablo Martin. El tema formará parte de su próxima producción discográfica, la cual está prevista su lanzamiento para el 2022.

Colaboraciones

Durante estos últimos meses, la cantante mexicana también ha sido parte de proyectos musicales de otros artistas latinos. Cantó junto a Morat en el tema 'Idiota' y con Lasso para el sencillo 'Ladrones'. Los videos musicales de ambas canciones superan los tres millones de reproducciones en Youtube.