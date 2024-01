Estrenan tráiler de Mickey Mouse en película y videojuego de terror

"El ratón está afuera". Una película y un videojuego que incluye el personaje Mickey Mouse salieron a la luz luego de que ciertas versiones del personaje entraran al dominio público de Estados Unidos, el 1 de enero de 2024.

Las leyes de Estados Unidos estipulan que un 'copyright' puede mantenerse hasta 95 años de su creación. La finalización de los derechos sobre el cortometraje de 1928 'Steamboat Willie', con versiones mudas de Mickey y Minnie Mouse, significa que creadores y artistas podrán trabajar con estas versiones de creación de Walt Disney.

"Literalmente el personaje paso a ser de dominio público hoy y ya hay tráileres de una película suya", se lee en un comentario del tráiler de la película de Mickey Mouse.

"Es como si los desarrolladores esperaron por años para el momento que Mickey Mouse fuera de dominio público", escribió otro.

El videojuego trata sobre un equipo de exterminadores que deben eliminar una plaga. "Creíamos que era solo de roedores, pero hay algo más aquí", dice una voz suplicante. El jugador (en punto de vista de exterminador) deberá enfrentar ratones gigantes, uno del cual aparece con el rostro pálido de Mickey Mouse. Se llama 'Infestation 88' y es distribuido por Nightmare Forge Games.

La nueva película se titula 'Mickey's Mouse Trap' ('La Ratonera de Mickey' en español). En el filme de terror y comedia, dicta en su sinopsis: "Es el cumpleaños 21 de Alex, pero está atrapada en el horario nocturno de una sala de juegos y sus amigos deciden sorprenderlas, pero un asesino enmascarado vestido de Mickey Mouse decide iniciar su propio juego en que ella deberá sobrevivir". Tiene aspectos que recuerdan a películas como 'Five Nights At Freddy's' por su ambientación y 'Scream' por su asesino misterioso y acechante.

"Queríamos divertirnos con esto", explicó el director de la película Jamie Bailey en una declaración a The Hollywood Reporter. "Digo, es Mickey Mouse de 'Steamboat Willie' asesinando a personas. ¡Es ridículo! Solo queríamos divertirnos creándolo y creo que es evidente".

Estas creaciones no confunden las reglas del uso de material de dominio público. Aunque el cortometraje publicado hace casi un siglo ya no está bajo el 'copyright' del conglomerado de entretenimiento más grande del mundo, las versiones de los personajes de producciones posteriores continúan bajo pertenencia de The Walt Disney Company.

La abogada Jennifer Jenkins, directora del Centro de Estudio de Dominio Público de la Universidad de Duke, explicó en un artículo las extensiones del uso del personaje. Explica que puedes "copiar, compartir y crear más contenido de Mickey Mouse 1.0", siempre y cuando se siga las siguientes reglas:

Se utiliza la versión original de Mickey y Minnie Mouse de 1928, sin elementos bajo derechos de autor de versiones posteriores.

No confunda consumidores haciendo creer que el contenido nuevo es producido o auspiciado por Disney en cuestion de marca comercial.

"Puedes usar a los Mickey y Minnie originales, como aparecieron en 'Steamboat Willie' y 'Plane Crazy', a pesar de que estos personajes aparezcan en material posterior que aún están bajo propiedad intelectual", dice el texto. "Disney todavía tiene 'copyright' de iteraciones más nuevas de Mickey como en 'Fantasia' de 1940 y las versiones que lo identifican como marca comercial. Bajo la ley de derechos de autor, Disney solamente es dueño de material añadido después, y no contenido de 1928".

Ambos tráilers incluyen advertencias que lo desasocian con Disney. El video del videojuego inicia con un texto diciendo: "Todo el contenido en el juego es usado bajo el reglamento del uso de dominio público, y no está afiliado a ninguna propiedad intelectual o titulares de marca".

En la descripción de la película, dice: "Esto no es un filme o producción de Disney. Este filme usa únicamente el Mickey Mouse de 'Steam Boat Wille' de dominio publico". En cuestión del personaje, el rostro de Mickey Mouse es blanco, como en su versión original.

Los derechos de autor llegaron a alcanzar los 95 años por mociones legales encabezadas por Disney. En las décadas de 1970 y 1990 fue exitoso en disputas legales para extender los derechos de sus creaciones, y en 1998 logró proteger su propiedad intelectual con el Sonny Bono Copyright Term Extension Act.Otras compañías también se sumaron en promover la extensión, pero cotidianamente se lo denomina el Mickey Mouse Protection Act.

"Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor", dijo la compañía de Walt Disney al Washington Post en una declaración.

Hacer producciones de terror sigue la tendencia de utilizar personajes ingresados al dominio público y trastornarlos a una historia de terror. El 1 de enero de 2022, el personaje infantil Winnie The Pooh entró en dominio público y un año después recibió el tratamiento terrorífico en la película: 'Winnie The Pooh: Sangre y Miel'.

