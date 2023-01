Mía Terán se encuentra en un muy buen momento. Y no solo por la motivación que implica empezar un nuevo año, sino que es una fiel creyente de seguir su intuición y escuchar las señales del universo, y al estar receptiva a ellas, no duda, y sabe que está donde tiene que estar.

Este 2023 lo comienza en Bogotá, Colombia, ciudad en la que ya había vivido antes, pero que ahora regresa y con una nueva perspectiva de esta mudanza. Está totalmente enfocada en crecer con su proyecto musical y sabe que este es el lugar correcto. Visitará una vez por mes Quito para no desconectarse de la gente que vive allá. La cercanía entre ambas ciudades es una ventaja que agradece.

Tiene muchos planes para estos siguientes meses, pero prefiere guardarlos hasta que ya sean oficiales. Lo único que puede adelantar es que el álbum está muy cerca a estrenarse. Por el momento, se encuentra en la promoción de su último sencillo titulado Empezar de cero. Entérese de todo lo que le contó a EXPRESIONES.

UNA MEZCLA DE NOSTALGIA CON FELICIDAD

“Al inicio, tiene ese tono triste y nostálgico, porque sí, porque nada es fácil en la vida. No es que de una, uno está bien, hay que pasar por la etapa del duelo, de lo que sea que estés dejando. Yo hablo de un amor, pero puede ser un trabajo, una casa o un país. Luego en el coro, cuando ya estoy hablando de superación, de autoestima, de amor propio, se convierte en una canción que hace sonreír”, revela. Además, Mía añade que es una historia personal y que no siente vergüenza ni nervios de saber que la persona a la que se la escribió, la está escuchando, ya que reconoce que fue una historia de amor especial y mutua.

RECUERDOS DEL RODAJE Y LAS SEÑALES DEL UNIVERSO

El videoclip fue grabado entre Segovia y Madrid, y uno de los recuerdos que se lleva es que se hizo un tatuaje en vivo de tres veces el número 3. “Yo creo mucho en la numerología, y cuando estaba grabando el video yo veía mucho el número 333, se repetía por todas partes y lo tomé como una señal. Es impresionante cómo me persiguen los números, ahora que estamos haciendo la entrevista te dije que esperes un segundo para tomar una foto a una placa que era 666, y ayer vi otra que era 444. ¿Cuáles son las probabilidades que me persigan las placas de los autos con los números repetidos? (risas). Me parece increíble, siempre estoy atenta a las señales”, comenta