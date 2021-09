Met Gala 2021: todo lo que tienes que saber

El Met Gala es el día en que las celebridades salen de su zona de confort, respetando el dress code que cada año se vuelve más estrafalario. La icónica Anna Wintour, editora en jefe de Vogue es la encargada de todo, desde el diseño hasta quienes serán los invitados; multimillonarios y famosos ciertamente.

Met Gala 2021: El gran reto de Anna Wintour Leer más

A consecuencia del covid 19, la gala del año paso fue cancelada, es por ese motivo, que los amantes de la moda y la opulencia esperan con ansias esta ceremonia, que contara con caras conocidas como Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, Naomi Osaka y Tom Ford.

Como siempre la gala se desarrollará en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York con el objetivo de recaudar fondos para la conservación y reestructuración del museo en donde se desarrolla el evento.

De acuerdo con la revista Vogue, el código de vestimenta para los asistentes a la galas de este año exige el uso de máscaras faciales.

La cantante estadounidense Lady Gaga, Met Gala 2019. efe

Met gala: la versión virtual genera ganancias Leer más

La temática de este año será “In America: A Lexicon of Fashion/An Athology of Fashion” centrada en la moda americana que ha hecho historia por más de 75 años, desde el inicio del instituto de la costura.

Bajo la propuesta, las celebridades deberán construir un outfit icónico que represente el gran cambio que ha tenido Estados Unidos por décadas, en especial es gran cambio políticos evidenciado en los últimos años.

La alfombra roja como siempre será transmitido este 13 de septiembre por E! Entretainment a partir 16:00 horas Andes/México, 18:00 horas en Argentina, Brasil y Chile.

Hermana Jenner, Met 2019. twitter

La gala del MET repasa sus mejores momentos Leer más

La exposición de moda de este año de dividirá por primera vez en la historia en dos partes.

La primera de ellas se titulará In América: A Lexicon of Fashion y abrirá sus puertas desde el próximo 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022. Tiene el objetivo de “celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense”.

La segunda, In America: An Anthology of Fashion, abrirá el 5 de mayo de 2022 pero también cerrará el 5 de septiembre de 2022, y “explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios”. Esta segunda muestra ya se verá acompañada por una Met Gala al uso, que se celebrará el primer lunes de mayo, es decir, el 2 de mayo de 2022.