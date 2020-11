Mercedes Pesantes, moda para la mujer real

Desde hace un año, Mercedes Pesantes, se ha convertido en una de las conductoras más queridas en la televisión. Pero esa no es su única faceta: en la actualidad ha decidido dar un paso en la moda y ha lanzado una línea de ropa junto al diseñador Eduardo Villamar.

La propia Mercedes se ha encargado de comunicarlo a sus más de 71 mil seguidores de Instagram. Se trata de un sueño que tenía desde pequeña. “Siempre me ha encantado la moda, recuerdo que desde chica soñaba con tener una marca de ropa que llevara mi nombre”, cuenta en diálogo con EXPRESIONES.

Hasta ahora yo soy la imagen de la marca, en un futuro seguramente necesitaré contratar personas que modelen la ropa. Sinceramente no me he puesto a pensar a quién le daría la ropa, además si se trata de un personaje público seguramente ya tienen contrato con alguna tienda.

Se trata de colecciones con estilo casual y donde la comodidad es la gran protagonista. Blusas, vestidos y conjuntos son algunos de los looks de Meche by Vilago y con los que pretende cautivar a la mayoría de mujeres.

Emprender, su reto en pandemia

Meche Pesantes está solita... Leer más

A Edu, como le dice de cariño, lo conoce desde 2017. Él hizo sus vestidos para presentarse en la entrevista con el jurado y en la noche final del certamen Reina Guayaquil, en el que fue coronada como Virreina. Desde esa fecha no hay matrimonio o compromiso que no use uno de sus diseños. “Los tengo guardados en casa de mi abuela, pues en la mía ya no entran. Creo que fácilmente pueden ser unos treinta o tal vez más”, dice bromeando.

Desde entonces ambos aman sentarse juntos a crear. “Solo hace falta que él tome un lápiz y un papel y empiece a dibujar para que yo sueñe. Somos amigosocios”, afirma sobre esta línea que lleva su nombre y agrega que fue la pandemia la que llevó a concretar este sueño. “Vi la necesidad urgente de reactivar la economía del país y poder brindar empleo”.

Es así que desde mayo iniciaron con este emprendimiento. “Al principio tenía mucho miedo, pero es algo que me ha ayudado a tener valor. Sabemos que en estos tiempos todo se vuelve un poco más complicado, pero ahí vamos con fe”, sostiene optimista. En ese mes que anunció el lanzamiento a través de la cuenta de la marca en Instagram y que cada vez suma seguidores. Allí se los puede apreciar rodeados de bocetos y telas durante el proceso creativo y, por supuesto, a ella luciendo los modelos.

“Para flaquitas y llenitas”

Por el momento las redes sociales han sido la plataforma de la mayoría de emprendedores. Y es en esa dinámica que el diseño también se va posicionando.

“No hemos tenido ningún problema con el tema de las tallas porque contamos con tablas de medidas hechas por Edu que no fallan”, refiere Meche. Abarcan small, medium y large. “Nos enfocamos en mujeres de 15 años en adelante. Tenemos prendas para flaquitas y llenitas”.

Si bien han empezado a lanzar looks casuales desde la tienda online, sostiene que a futuro sacarán vestidos de gala para que las mujeres puedan disfrutar de esta marca en toda ocasión. “Mi sueño es ver las prendas en todos los closets de las ecuatorianas. Y si sigo soñando: quiero verla hecha una franquicia en el extranjero”.

Verónica Camacho: "Quiero encontrar un buen amor" Leer más

Es que al vender por internet no hay fronteras. Por el momento ya han hecho envíos a la Costa, Sierra y Oriente. “Sí quisiéramos más adelante tener una tienda física, pero cuando la pandemia pase y todo mejore en general”, agrega. Los diseños glamorosos para concursos o matrimonio seguirán siendo exclusividad de Eduardo Villamar.

El poder de lucir bien

Meche ejemplifica a la mujer que va cristalizando sueños mediante la capacitación. “Hace tres años tomé un diplomado en asesoría de imagen porque no solo es necesario que te guste la moda. Para que todo se complemente es necesario conocimientos por ejemplo en colorimetría, tipos de cuerpo”, explica.

Es por eso que está consciente del poder del vestuario sobre uno, incluso en días grises. “Recuerdo algunos casos, me incluyo, cuando estábamos en cuarentena y la tristeza y la incertidumbre atacaban, las mujeres nos arreglábamos y esto nos ayudaba a sobrellevar los peores días”.

Aquello es también una de las razones que la hace emprender en la moda. “Sentirse bien vestida te cambia, te empodera, te da confianza y seguridad”.

Daniela Rodríguez: “Me puede faltar todo, menos las carteras” Leer más

De ahí que en su afán de lograr cercanía, sus piezas llevan diferentes nombres de mujer, como Irma, Carmen, entre otros. “Hemos hechos algunos vestidos únicos, nadie más en el mundo los va a tener y esto me parece una de las mayores ventajas. No te vas a topar en la calle, en una reunión o en el trabajo con alguien que esté vestida como tú”.

Es así como lo que Meche Pesantes soñó desde pequeña se va volviendo realidad.