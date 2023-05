El cantante asturiano se encuentra en Guayaquil desde el 8 de mayo. Su llegada se dio en medio de total hermetismo. El artista tiene previsto presentarse la noche del 11 de mayo en el coliseo Voltaire Paladines Polo, del Puerto Principal.

La mañana de este 10 de mayo tuvo un acercamiento con la prensa ecuatoriana.

En diálogo con EXPRESIONES, el hoy baladista, quien ha popularizado canciones como Tu jardín con enanitos, Destino o casualidad, El único habitante de tu piel y La promesa, manifestó que es una persona que en 20 años ha evolucionado no solo como artista, sino también como persona, dejando atrás a aquel muchacho que 'caminaba sin pausa y con prisa' y que debutó con el disco Sin noticias de Holanda en el año 2003.

Precisamente, a la pregunta de ¿qué valora más? ¿cicatrices o likes? (haciendo alusión a su nuevo álbum), el solista respondió: "Es bonito lo que has dicho, porque ahora estoy con pausa y sin prisa, pensando en lo que quiero hacer. Yo valoro mucho las cicatrices, porque los 'likes' no te enseñan nada , las cicatrices son profundos aprendizajes de las que uno puede decidir no aprender, pero hay que hacerlo, de lo contrario, volverán a aparecer en el camino".

Premios Disco Rojo: una noche para celebrar el talento ecuatoriano Leer más

Melendi posando para el lente de EXPRESIONES. Miguel Canales

Sostuvo que nunca se imaginó del éxito, pues su sueño siempre fue ser futbolista profesional. Ante tal frustración, descubrió en su compatriota Ismael Serrano, una fuente de inspiración para adentrarse en una carrera para la que no estaba preparado. "No tocaba ningún instrumento y mi voz no era precisamente aterciopelada", recuerda el hombre que hoy suma 11 discos, la mayoría con certificaciones de oro y de platino.

Enfatizó que no es un hombre dedicado 24/7 a la música, pues entre sus pasiones, además de la familia y los amigos, está cocinar y comer mucho.