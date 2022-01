'Soy el mejor', el nuevo ciclo con veinte talentos

El reality de baile de TC 'Soy el mejor' inicia un nuevo ciclo con 20 talentos, según el productor Christian Rodríguez. “La temporada pasada comenzó con 14 y en un momento fueron un máximo de 16. Hay sorpresas de talentos del exterior que aún no han sido reveladas ni promocionadas. Otros continúan”.

Anita Buljubasich se acoge a la jubilación y se retira de TC Leer más

El concepto de ahora es ‘al máximo nivel’ “por el nivel artístico y el gran staff de famosos y bailarines que participarán, muchos son actores de renombre, presentadores, una reina de belleza y cantantes. Entre ellos, Felipe Carrera, Bárbara Fernandes, Martín Guerrero... Gente ‘pesada’ del medio que ha decidido salir de su zona de confort para dar la mano en casos sociales”, añade.

Además se ha renovado la escenografía y se suma Carlos Menéndez como juez, tras la salida de Mafer Ríos. Se mantienen Francisco Pinoargotti y Yadira Ramón.

Felipe Carrera. Cortesía

Denisse Angulo fue la ganadora de la primera temporada del reality. Ahora ella se une a Ronald Farina y Carolina Jaume. De esta última se cuestionó su participación como presentadora (en este ciclo), luego de los líos personales que protagonizó con su exesposo Allan Zenck en 2021. Incluso, Carolina llegó a ser denunciada por este. A pesar de aquello, se mantendrá por ahora.

Opiniones

”Deben cuidar no traspasar la línea del show y la polémica en 'Soy el mejor'. No hay que caer en la falta de respeto. De lado y lado deben entenderse; los jueces comprender que los concursantes no son bailarines profesionales y que tres o cuatro horas de ensayo no los convertirán en expertos en la pista; y los concursantes deben aceptar las críticas desde la parte técnica que, deben reconocer, no la tienen.

Sofía Caiche y otros famosos revelan sus propósitos del 2022 Leer más

El reality sorprendió porque cuidaron los detalles: vestuario, maquillaje, luces, sonido y escenografía. Deben seguir así e implementar nuevas rondas, sin dejar las tradicionales que más gustan al televidente, que espera ver más baile”, expresa el comentarista de espectáculos Stalyn Ramos.

Según el comunicador de farándula Mauricio Altamirano, “Soy el mejor debe tener la película clara con respecto al objetivo del programa. Al inicio se planteó la idea de la ayuda social, cada famoso apadrinaba un caso.

Luego el participante renunciaba o lo eliminaban y tanto el famoso como el espacio a veces se olvidaban de la ayuda prometida, es decir solo estaban ahí por ‘figuretear’. Además a cada rato ingresaban talentos nuevos y la competencia continuaba y parecía no tener fin”.

Añadió que “con respecto al jurado, ojalá no continúen con la misma ‘conchudez’ de que alguien de los jueces vacile con uno de los talentos y lo beneficie en el puntaje. Ya pasó, aunque lo nieguen, con Sofía Caiche y Rayo, en la primera temporada, y recientemente entre Mafer Ríos y Fercho. No entiendo por qué los demás participantes nunca protestaron ante este tipo de irregularidades.

Ahora convocaron a nuevos personajes, Majo Flores, Frank Bonilla y Martín Guerrero no sé qué hacen ahí. Este último fue jurado de 'Ecuador tiene talento', ahora es chico reality, es un retroceso en su carrera. Bianca Fariña es una completa desconocida para la gran mayoría del público. La gran novedad es Felipe Carrera, quien tampoco es reconocido en Ecuador, pero su plus es que ha sonado en México y es hermano del galán internacional Danilo Carrera.

Debieron dejar a Denisse Angulo junto a Michela Pincay como presentadoras, porque hasta donde me enteré les hicieron casting en vivo, cuando Carolina Jaume explotaba en redes sociales en contra de su exesposo; al menos ellas, a diferencia de la Jaume, no harían de su vida privada un circo. Sé que también querían cambiar de animador y sonó el nombre de Carlos José Matamoros y Eduardo Andrade, pero el presupuesto supuestamente era muy bajo y por eso no aceptaron. Se quedaron con Ronald Farina”.