Los propósitos más usuales que suelen hacerse a inicios de año son practicar más deporte, dejar de fumar, bajar de peso, llamar más a la familia, viajar más, ahorrar, buscar pareja... Algunos famosos criollos cuentan cuáles son los suyos para el 2022. Ojalá los cumplan.

En 2021, la actriz Sofía Caiche fue parte del programa 'Soy el mejor', de TC.Acaba de cumplir 41 años y ella resume sus propósitos para el nuevo año: en salud, oportunidades laborales y unión familiar.

“Considero que de todo lo mencionado lo más valioso es la salud. Espero viajar en mayo a Bulgaria y Turquía para conocer a la familia de mi pareja (Tihomir Tihomirov) y arreglar los papeles de nacionalidad de nuestro hijo (Savash). Por allá nos casaremos. La pandemia de COVID-19 complica nuestros planes porque nos da miedo el contagio.

Seguiré trabajando en radio La Otra y con las marcas en redes sociales. Me pidieron que participe en una nueva temporada del reality, pero creo que fue suficiente. Es muy cansado”.

María José Flores. Cortesía

Algunos talentos como la presentadora deportiva María José Flores, de TC, no tienen un propósito sino varios. “Lo primero que deseo es tener salud, mi familia unida, sana, y poder cuidar de ellos. Mucho trabajo en TC y proyectos deportivos. Además, que Ecuador llegue al Mundial de Qatar para poder acompañar a la selección de fútbol y así cubrir mi cuarta Copa.

Además, que mi restaurante Futbolón tenga sucursales en otras ciudades y que mi programa digital En la cancha con Majo por YouTube cubra a los jugadores ecuatorianos en el exterior. Lo que se vaya dando en el camino, ponerle todas las ganas. También deseo viajar con mis hijos Gabriel y María José e ir a París para entrevistar a Messi”.

Marco Tapia. Cortesía

“Junto a mi amiga y exsoberana de belleza Suly Castillo aspiro a abrir una escuela de reinas en México, donde se darán clases de actuación, fotografía, maquillaje y dicción”, son los deseos del asesor de imagen Marco Tapia. “Además quiero sacar mi colección de coronas para reinas. Lógicamente, mantener la salud es vital, sin ella no se logra nada”.

Isaac Delgado. Cortesía

“Siempre existen sueños y anhelos que nos planteamos cada inicio de año y que nos proponemos cumplir. Los míos serán seguir creciendo profesionalmente y conseguir mi maestría en Ciencias Políticas o Sicología de la Comunicación. Agradezco a Dios porque tengo salud y a mi familia con bien y junto a mí.

Agradezco por haber concluido un magnífico año en el que no solo escalé peldaños en el ámbito laboral, sino que encontré a la mujer que me enseñó nuevamente lo que es amar y a quien hoy llamo mi novia.

Deseo viajar a Venecia, es un sueño. Tengo planes de adquirir un terreno para empezar a construir mi casa. Y quiero ir a Ciudad de México para el Día de los Muertos”, indica el presentador Isaac Delgado, de RTS.

Tania con sus hijos. Cortesía

La comunicadora Tania Tinoco, de Ecuavisa, cuenta que quiere dedicar más tiempo a la escritura en 2022. “Animarme a publicar poesía. Terminar un libro que es la biografía de un personaje que considero está marcado para guiar el futuro de este país. Hallar un editor para una novela que titulé Simplemente inevitable, la cual sigue en los archivos de mi vieja laptop.

Quiero además contar la historia de las Dolores (caso Fybeca) que empecé tiempo atrás y no puedo dejarla inconclusa. Involucrarme en otros proyectos sociales en una zona marginal de Guayaquil, donde siento que me necesitan”.

Y añade: “En 2022 quiero hacer lo que esté a mi alcance para volver con el programa de investigación periodística 'Visión 360', para dar así una respuesta positiva a tantas personas que no dejan de preguntar por el espacio.

Quiero en el 2022 leer más, comprar esos libros que siento que me esperan. Volver a Venecia y disfrutar de una aurora boreal. Es mi propósito pasar más tiempo con mis hijos (Amelia y Tommy), viajar en familia y dejarme llevar por sus decisiones turísticas (en muchos aspectos es maravilloso soltar el control).

Quiero seguir alzando la voz. Diciendo lo que creo. Reclamando, que no es lo mismo que ofender. Cuidar de mis palabras sin dejar de llamar a las cosas por su nombre. Como lo he dicho antes, en 2022 no quiero tener miedo a vivir, lo que tenga que vivir. Total, uno nunca sabe cuándo terminará el viaje”.

Carolina Aguirre. Cortesía

Para la ex Miss Ecuador y presentadora Carolina Aguirre, el empleo es muy importante. “Por ello espero que Dios me siga bendiciendo con mucho trabajo, así como ha ocurrido en 2021. Tengo la meta de retomar la música, de la que he estado un poco alejada desde la cuarentena en 2020, con presentaciones muy puntuales.

Le pido salud para mi familia y mucha sabiduría, porque mi nena (Luciana) iniciará el preescolar y será una etapa distinta para nosotras. Finalmente pido paz y unión familiar”. En la imagen, con su esposo Jonathan y sus hijas Luciana y Emilia.

Diana León con su familia. Cortesía

La presentadora Diana León, de Teleamazonas, resume en tres sus propósitos. “Afianzar lo saludable en mi vida, ser más constante en los ejercicios y a pesar de que como bastante saludable quisiera introducir y contagiar a la familia.

Tengo como propósito también inscribirme en algunos cursos que en el 2021 por falta de tiempo no tomé. Definitivamente quiero que el 2022 sea de mucho aprendizaje. Y trabajar en un emprendimiento familiar que no pudo ver la luz este año.

Añado uno más: viajar más dentro de mi país”. En la foto, junto a su familia: sus hijos Luciano, Agustina, Ezequiel e Ignacio y su esposo Mateo Fioravanti.