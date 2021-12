El año pasado a La Bombón la quemaron en RTS. Ella ya no está, se fue a otro canal, TC. En este 2021 que está por terminar, por unanimidad mandarán a la hoguera a Hugo Gavilánez, es decir al año viejo del periodista, a quien no es la primera vez que lo queman. Ya está acostumbrado, así que está resignado.

En otras cadenas que laboró también lo hicieron. “Me han quemado como cinco veces. Cada vez que lo hacen me pongo más joven. Son bromas de los compañeros y lo tomo con humor”, comenta entre risas.

En 2020 por estas fechas ya estaba un poco mejor de la COVID-19. Le atacó fuerte la enfermedad, casi no cuenta la historia. “Salí de la clínica justo el 31 de diciembre. Si la COVID no pudo conmigo, gracias a Dios, quemarme no me hará nada. Yo no me resiento por esas cosas”, añade.

Como siempre en las redes sociales, todos meten la cuchara. Unos afirman que el año viejo se parece al comunicador. Otros, que se ha hecho la cirugía plástica. En fin, las horas están contadas para este monigote.