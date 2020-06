Meghan Markle ¿en contra del príncipe Guillermo?

Los problemas en la familia real no terminan. Se podría haber pensado que todo se calmaría una vez que Meghan Markle y su esposo Harry lograran abandonar los protocolos de la realeza. Pero no ha sido tan sencillo. El diario The Sun reporta que la ex duquesa de Sussex ha dado fuertes declaraciones a un nuevo libro que está próximo a estar en venta. Se dice que el texto contará con múltiples acusaciones al quien es el segundo en la línea de sucesión al trono inglés.

“En la familia real preocupa que Guillermo, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí fuera, en público”, dijo la fuente al The Sun. “Esto no debería pasarle a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la Familia Real desde la entrevista de Diana con Martin Bashir”, aseguró la misma fuente haciendo referencia a la recordada entrevista en la que Lady Di contó las infidelidades de Carlos.

Según reportes dentro de la Casa Real hay una preocupación palpable de que el libro muestre como ‘insensible’ al príncipe, pues es un calificativo que no quieren que manche la imagen del futuro Rey de Inglaterra. Por lo pronto nadie sabe lo que el libro, de 320 páginas, revelará. Pero se espera que sea un best seller tan pronto salga a la venta el próximo 11 de agosto. Omid Scobie y Carolyn Durand son los periodistas detrás de este libro.