La batalla por los fans comienza: McDonald's anuncia collab con KPop Demon Hunters

El cruce entre cultura pop y comida rápida suma un nuevo capítulo: este 24 de marzo, McDonald's anunció oficialmente su colaboración con KPop Demon Hunters, apostando por una propuesta que mezcla el fenómeno global del K-pop con el universo animado de la película.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales de McDonald’s en Estados Unidos, siendo hasta el momento el único mercado confirmado para esta iniciativa. La campaña gira en torno a una dinámica clara: los fans deberán elegir su bando entre las agrupaciones ficticias, ya sea Huntr/X o Saja Boys, replicando la rivalidad central de la historia original.

Más allá del concepto, la colaboración destaca por introducir versiones ampliadas de la clásica Cajita Feliz, pensadas para un público más amplio. Estas ediciones especiales incluyen mayor contenido de lo usual además de coleccionables, posicionándose como una experiencia que sobrepasa al formato tradicional.

Huntr/X: el lado heroico de la historia

El combo inspirado en Huntr/X recoge la estética y narrativa del grupo protagonista, trasladando su identidad al formato de colección; desde el diseño del empaque hasta los elementos incluidos, la propuesta busca mantener coherencia con el universo de la película y su construcción visual.

Combo insipirado en Huntr/x. EXPRESO

Queríamos mantenernos fieles a la trama de la película. Guillaume Huin Director senior de marketing

La lógica detrás de esta división responde directamente a la trama; como explicó Guillaume Huin, director senior de marketing de McDonald’s, la marca buscó ser fiel al material original, incluyendo en este contexto la coherencia con la sinopsis donde "tanto Huntr/X como Saja Boys intentan conquistar el corazón de los fans con diferentes motivaciones".

Este enfoque no solo refuerza la experiencia para quienes ya conocen la historia, sino que también introduce a nuevos consumidores en la dinámica narrativa del proyecto, utilizando el coleccionismo como puerta de entrada.

KPop Demon Hunters gana el Óscar 2026 a mejor película animada Leer más

En cuanto al contenido, la propuesta incluye 10 McNuggets de pollo, papas fritas estilo Ramyeon McShaker, dos salsas temáticas: "cazador" (chili dulce) y "demonio" (cajun morado) y un refresco mediano, incorporando guiños directos al universo del filme animado.

De igual manera, uno de los mayores atractivos está en el componente coleccionable: cada combo incluye un paquete de tarjetas que contiene una photocard exclusiva de Huntr/X, junto a una tarjeta de acceso al Mcflurry del trigre azul, Derpy. Por su lado la tradición de las photocards impulsan la conexión con la cultura fan del K-pop, donde este tipo de objetos tiene un valor clave.

El combo inspirado en Huntr/X está pensado como un meal tradicional y estará disponible durante la jornada regular, es decir fuera del horario de desayuno.

Saja Boys: carisma, rivalidad y estrategia

El triunfo de Demon Hunters en Hollywood: ¿Va tras el Óscar? Leer más

Por su parte, el combo de Saja Boys apuesta por un enfoque distinto, alineado con su identidad dentro de la historia. En este caso, la propuesta está diseñada como una opción de desayuno, disponible exclusivamente durante las primeras horas del día, en contraste directo con el combo de Huntr/X.

Al igual que en el caso de las cazadoras, el contenido de la cajita mantiene elementos temáticos que dialogan con la película, reforzando la idea de elección entre bandos. Esta estrategia convierte la compra en una experiencia participativa, donde el consumidor no solo adquiere un producto, sino que toma posición dentro del relato.

El menú incluye un McMuffin picante de Saja, hash browns y un refresco pequeño, adaptando la experiencia al formato matutino sin perder la coherencia temática con el grupo.

Combo matutino de los Saja Boys. EXPRESO

Al igual que su contraparte, este combo también incorpora el componente coleccionable como pieza central; cada menú viene acompañado de un paquete que incluye la photocard exclusiva de los Saja Boys y la tarjeta de acceso al postre.

La dualidad entre ambos combos es, en esencia, el corazón de la campaña: una competencia simbólica por la preferencia de los fans, trasladada del mundo ficticio al consumo real, la división entre desayuno y comida no solo organiza la oferta, sino que potencia la dinámica de la campaña: una competencia constante por la preferencia del público, donde incluso el horario juega un rol dentro de la experiencia.

La verdadera pregunta es: ¿Llegará a Ecuador?

Si bien por ahora, la colaboración entre McDonald's y KPop Demon Hunters ha sido confirmada únicamente en Estados Unidos para el 31 de marzo, sin anuncios oficiales sobre su expansión a otros mercados. Lo cierto es que, considerando el alcance global del K-pop y el historial de la marca con lanzamientos internacionales, no se descarta que la iniciativa pueda replicarse en otras regiones.

Kpop Demon Hunters and McDonalds animated short for March leaked I don’t really care about leaking McDonalds enjoy pic.twitter.com/hirp9qaEev — badbunnybaby (@badbunnybaby233) March 24, 2026

Por el momento, los fans fuera de EE. UU. deberán esperar a futuros anuncios para saber si podrán sumarse a esta "batalla por los fans".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!